Borse europee positive, pesante Capgemini

indice chiusura

alle 9,55 var % 2006 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx50 .STOXX50E 4.409,06 +0,56 4.119,94

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.511,78 +0,25 1.483,47

DJ Stoxx banche 425,69 +0,45 510,33

DJ Stoxx oil&gas 440,16 +0,39 411,61

DJ stoxx tech 308,37 +0,21 307,69 ---------------------------------------------------------------

PARIGI, 27 dicembre (Reuters) - Le borse europee si muovono in terreno positivo per la quarta seduta consecutiva. Il rialzo dei prezzi delle materie prime sostiene energia e titoli minerari.

Volumi attesi sottili con numerosi investitori ancora in vacanza.

Poco prima delle 10 l'indice Ftse 100 .FTSE sale dello 0,7%, il Cac 40 .FCHI avanza dello 0,24%, il Dax .GDAXI è in progresso dello 0,55%.

I mercati europei sono rimasti chiusi martedì e mercoledì per le festività di Natale. Titoli energetici in denaro grazie all'andamento del prezzo del petrolio, bene anche i minerari Rio Tinto (RIO.L: Quotazione) e Xstrata XTA.L per il prezzo del rame in aumento.

Tra i titoli in evidenza

*Capgemini (CAPP.PA: Quotazione) è tra i peggiori titoli in Europa dopo che il gruppo francese di consulenza tecnologica ha negato l'esistenza di contatti con l'indiana Wipro (WIPR.BO: Quotazione). Capgemina era salita del 10,5% lunedì su indiscrezioni stampa di possibile offerta da parte di Wipro.