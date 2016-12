Borse europee attese positive ma con volumi sottili

LONDRA, 27 dicembre (Reuters) - Le borse europee sono impostate per un avvio in positivo. Il prezzo in rialzo delle materie prime dovrebbe sostenere i titoli minerari e quelli energetici.

Una certa cautela è prevedibile in vista di una serie di dati macro Usa, come le vendite di beni durevoli a novembre e la fiducia dei consumatori a dicembre.

I bookmakers finanziari prevedono che l'FTSE 100 .FTSE apra tra 2 punti in calo e 4 punti in rialzo, il DAX .GDAXI 85-89 punti in avanti, il CAC 40 .FCHI tra 20 punti in calo e 17 punti in progresso.