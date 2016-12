Borse Europa, indici in calo con banche, giù HBOS e Bouygues

LONDRA (Reuters) - Borse europee in calo a inizio seduta, appesantite dal calo dei titoli bancari e dal forte ribasso di HBOS e di Bouygues dopo risultati deludenti.

Positivi invece i titoli energetici e minerari sulla scia del rincaro di petrolio e metalli preziosi.

Alle 9,25 il FTSEurofirst 300 cede lo 0,26%.

Fra i titoli in evidenza:

* HBOS, il principale istituto specializzato in mutui della Gran Bretagna, perde il 6,7% dopo aver annunciato un utile 2007 in rialzo del 3%, appena sotto le attese degli analisti, e margini sotto pressione nel business retail, il ramo d'attività più importante per l'istituto. Secondo HBOS, che ha annunciato svalutazioni per investimenti a rischio da 227 milioni di sterline, anche il 2008 vedrà condizioni di mercato difficili.

* Il gruppo di costruzioni francese BOUYGUES cede il 6,4% dopo risultati giudicati deludenti dagli analisti a livello operativo.

* L'utile operativo migliore delle attese premia invece l'assicurazione inglese Royal SunAlliance.

* Il retail francese PPR guadagna l'1,4% dopo aver registrato un utile netto annuale in crescita del 34,6% - sopra le previsione degli analisti - grazie alla buona performance della divisione lusso e all'acquisizione di Puma.