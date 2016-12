BORSE EUROPA - Indici girano in positivo dopo avvio fiacco

indici chiusura

alle 9,50 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.753,98 +0,38 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 976,78 +0,03 831,97

DJ Stoxx banche 223,11 +0,01 149,51

DJ Stoxx oil&gas 311,04 +0,34 264,50

DJ Stoxx tech 176,81 +0,18 152,86 --------------------------------------------------------------- LONDRA, 2 novembre (Reuters) - Le borse europee toccano i minimi da quattro settimane, prima di recuperare, avvicinarsi alla parità e infine girare in positivo.

"Sull'avvio hanno pesato ancora qualche realizzo sulla scia di venerdì e i timori sulla ripresa", commenta un operatore.

"Il mercato è andato troppo veloce negli ultimi tempi, sono fisiologiche prese di profitto a singhiozzo", fa eco un operatore.

"Perchè cambi il sentiment dovremmo vedere numeri macro molto migliori (di quelli che abbiamo visto finora), perchè la tornata di trimestrali si è esaurita e i risultati corporate non possono più dare sostegno alle borse".

Alle 9,50 l'indice Ftse Eurofirst 300 .FTEU3 guadagna lo 0,2%, come il Dj Stoxx .STOXX. Singoli mercati in recupero con Ftse 100 .FTSE, Cac-40 .FCHI e Dax tedesco .GDAXI a +0,3% dopo un avvio fiacco.

Tra i titoli in evidenza:

* Le banche , partite pesanti sulla scia della notizia sulla dichiarazione di insolvenza dell'americana CIT Group (CIT.N: Quotazione), ora oscillano incerte tra denaro e lettera.

La peggiore è RBS (RBS.L: Quotazione) che lima le perdite ad un -6% dopo essere arrivata a perdere fino al 14%. La società ha detto che conta di poter tener fede al piano di ristrutturazione già avviato malgrado "dismissioni su larga scala", oltre le previsioni che saranno richieste dall'Antitrust europeo.

In parallelo, oggi, il Daily Telegraph scrive che in settimana il governo britannico potrebbe annunciare un investimento da 30 miliardi di sterline per rilevare altre quote di Rbs e Lloyds (LLOY.L: Quotazione).

* Nei tecnologici , piatti, brilla INFINEON (IFXGn.DE: Quotazione), +4% sull'onda di un upgrade di Bofa-Merrill Lynch.

* In un comparto media sotto tono si nota il rialzo di JC DECAUX (JCDX.PA: Quotazione), promossa a BUY da Citigroup. Il titolo galoppa a +4%.

* In ripresa gli energetici , con il futures sul greggio che guadagna quasi l'1% a 77,7 dollari/barile, e in netto rialzo anche i titoli legati alle commodities . Le utilities , per contro, perdono quasi un punto percentuale.

* Tra i titoli minori +14% per YELL YELL.L che ha rassicurato sulla propria situazione finanziaria.