BORSE EUROPA - Indici positivi con greggio, bene titoli oil

indici chiusura

alle 10,50 var% 2007 -------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.293,44 +0,22 4.395,61 FTSEurofirst300 .FTEU3 809,15 -0,11 1.506,61 DJ Stoxx banche 155,58 -0,96 424,26 DJ Stoxx oil&gas 273,26 +1,27 442,02 DJ Stoxx tech 147,85 -0,79 304,27 --------------------------------------------------------------

LONDRA, 2 dicembre (Reuters) - Il recupero del greggio aiuta le borse europee, positive, pur con qualche incertezza, nel pomeriggio dopo una mattinata in lettera seguita ai forti cali di Asia e Wall Street.

Gli analisti, tuttavia, restano molto cauti sulle possibilità di recupero del mercato.

"Il sentiment è ancora molto fragile", dice Darren Winder di Cazenove. "A livello macro c'è molto di cui preoccuparsi. Al momento la maggior parte delle cose che potrebbe andare male stanno andando male e le iniziative intraprese hanno bisogno di tempo per fare effetto, ma gli investitori non hanno pazienza", aggiunge.

Alle 15,45 italiane l'indice Ftse Eurofirst 300 .FTEU3 cede appena lo 0,11%, mentre il DJ Stoxx 50 .STOXX50E sale dello 0,22%. Deboli Londra .FTSE e Parigi .FCHI, sale Francoforte .GDAXI.

Tra i titoli in evidenza:

* Segno positivo per i principali petroliferi come BP (BP.L: Quotazione), Royal Dutch Shell (RDSa.L: Quotazione), Total (TOTF.PA: Quotazione) e Repsol (REP.MC: Quotazione). Il greggio si è girato in positivo dopo una mattinata con segno meno.

* Vola a Londra BRITISH AIRWAYS BAY.L che oggi ha annunciato di essere in trattative per un'integrazione con l'australiana Qantas Airways.

* Royal Bank of Scotland (RBS.L: Quotazione) balza a +9% aiutata dal riavvio della copertura da parte di Merrill Lynch con giudizio "buy".

* La britannica TESCO (TSCO.L: Quotazione) balza del 9,31% a Londra dopo aver centrato le attese con il +2% nelle vendite in Gran Bretagna e aver annunciato che che il nuovo piano di sconti sta aiutando vendite e numero di clienti.