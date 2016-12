BORSE EUROPA - Indici riducono rialzi dopo prezzi produzione Usa

indici chiusura

alle 15,10 var % 2007 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 3.826,38 +0,72 4.395,61

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.352,84 +0,79 1.506,61

DJ Stoxx banche 366,20 +2,12 424,26

DJ Stoxx oil&gas 398,43 -0,61 442,02

DJ stoxx tech 274,67 +0,65 304,27 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 26 febbraio (Reuters) - Le borse europee riducono i guadagni dopo la diffusione delle statistiche sui prezzi alla produzione negli Usa, risultati a gennaio più alti delle attese. Sembrano quindi ridursi le possibilità di un taglio dei tassi di interesse negli Usa.

I prezzi alla produzione core, con l'esclusione di energia e alimentari, sono saliti dello 0,4% rispetto alle aspettative di un incremento dello 0,2%.

In Europa i titoli finanziari sono ancora in denaro, tra i migliori grazie ai risultati di Standard Chartered (STAN.L: Quotazione) e al venir meno dei timori per il salvataggio di due assicuratori Usa di bond.

Wall Street è vista aprire negativa, con il futures sul Dow Jones DJH8 in calo dello 0,21%.

Intorno alle 15 il Ftseurofirst 300, paniere dei principali titoli europei, guadagna lo 0,86%. Sui singoli mercati il Ftse londinese .FTSE avanza dello 0,9%, il Cac 40 francese .FCHI dello 0,39% e il Dax tedesco .GDAXI dello 0,95%.

Fra i titoli in evidenza:

*Deutsche Telekom (DTEGn.DE: Quotazione) sale di oltre l'1% dopo che Blackstone (BX.N: Quotazione) ha detto che potrebbe aumentare la quota nell'operatore tlc tedesco fino al 2% se il prezzo lo consente.

*Powerleague POPWR.L, operatori di centri sportivi di calcio, sale del 5% circa dopo aver annunciato l'acquisto di cinque nuovi centri da JJB Sports JJB.L per 17,4 milioni di sterline.

*Balzo del 30% circa per SCi Entertainment SEG.L, operatore di giochi, su attese di consolidamento del settore dopo un'offerta non richiesta da 1,9 miliardi di dollari per Take-Two TTWO.L da parte del gigante Usa Electronic Arts ERTS.L.