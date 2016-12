BORSE EUROPA -Indici su con banche, balza Standard Chartered

indici chiusura

alle 10,00 var % 2007 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 3.831,18 +0,87 4.395,61

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.352,13 +0,75 1.506,61

DJ Stoxx banche 364,44 +1,64 424,26

DJ Stoxx oil&gas 401,43 +0,15 442,02

DJ stoxx tech 275,79 +1,04 304,27 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 26 febbraio (Reuters) - Le borse europee viaggiano in territorio positivo grazie alla buona performance dei finanziari, incoraggiati dai buoni risultati della banca britannica Standard Chartered (STAN.L: Quotazione) e dalla chiusura in rialzo, ieri a Wall Street, degli assicuratori di bond statunitensi Ambac Financial ABK.N e Mbia (MBI.N: Quotazione).

Migliori settori del Vecchio Continente sono le assicurazioni e le banche che mettono a segno rispettivamente un incremento del 2,1% e dell'1,6%%.

Intorno alle 10,00 il Ftseurofirst 300, paniere dei principali titoli europei, guadagna lo 0,75%. Sui singoli mercati il Ftse londinese .FTSE avanza dello 0,5%, il Cac 40 francese .FCHI dello 0,72% e il Dax tedesco .GDAXI dell'1,08%.

L'agenda degli appuntamenti riserva per oggi i dati Usa sui prezzi alla produzione di gennaio e sulla fiducia dei consumatori a febbraio.

Fra i titoli in evidenza:

* La banca inglese STANDARD CHARTERED (STAN.L: Quotazione) balza del 4,43% dopo aver annunciato un profitto in crescita del 27%, oltre le aspettative degli analisti, e l'aumento del dividendo dell'11,7%.

* Tra le altre banche HSBC (HSBA.L: Quotazione) guadagna il 2%, mentre ROYAL BANK OF SCOTLAND (RBS.L: Quotazione) balza del 2,46% all'indomani del rally di oltre il 5% scatenato dalle voci di interessamento del Qatar all'acquisizione di una quota dell'istituto inglese.

* L'utility francese SUEZ LYOE.PA avanza dello 0,39% dopo aver annunciato profitti record nel 2007 e aver confermato la tabella di marcia per la fusione con Gaz de France GAZ.PA, che è balzata dell'1,12%.

* Si muove bene la tedesca SIEMENS (SIEGn.DE: Quotazione), in salita dell'1,57% sull'annuncio di un taglio di 6.800 posti di lavoro presso la sua unità di telecomunicazioni.