BORSE EUROPA - Indici recuperano cali, su auto e linee aeree

indici chiusura

alle 10,20 var% 2007 --------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 3.391,23 +0,76 3.711,03 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.197,42 +0,66 1.314,42 DJ Stoxx banche 299,94 +1,77 337,67 DJ Stoxx oil&gas 363,23 -1,62 435,73 DJ stoxx tech 245,98 +0,82 249,25 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 2 settembre (Reuters) - Le borse europee si muovono in territorio positivo, dopo un avvio di seduta con il segno meno, aiutate dal netto calo del greggio CLc1, che scambia a 106 dlr/barile e appesantite dal dollaro ai massimi da sette mesi contro l'euro EUR=.

"Non ci sono ragioni reali per cui il prezzo del greggio aumenti con l'allentarsi dei timori per i danni causati dall'uragano Gustav. Il mercato dovrebbe essere dominato da ulteriori cali nel settore delle materie prime", ha commentato Justin Urquhart-Stewart, direttore di Seven Imvestment Managment.

L'euro EUR= scambia 1,4506 dollari, cedendo lo 0,7% circa.

In controtendenza i titoli energetici , in calo di oltre l'1,7%, sulla scia delle ipotesi che Gustav non danneggerà in maniera significativa la produzione offshore degli Usa nel Golfo del Messico. In particolare BP (BP.L: Quotazione), Total (TOTF.PA: Quotazione), StadardOilHydro (STL.OL: Quotazione)e Royal Dutch Shell (RDSb.L: Quotazione) cedono tutti tra l'1 e il 3%.

In forte calo anche i titoli legati alle materie prime, con il paniere europeo .SXP che cede l' 2,55%. I colossi minerari Antofagasta (ANTO.L: Quotazione), Bhp Billinton (BLT.L: Quotazione), Xstrata XTA.L e Kazakmys (KAZ.L: Quotazione) crollano tutti intorno al 3%.

Alle 10,20 l'indice inglese FTSE 100 <.FTSE > è in progresso dello 0,46% a 5628,6 punti, il tedesco Dax .GDAXI avanza dell'1,04% e il francese Cac 40 .FCHI guadagna l'1%.

Tra i titoli in evidenza: * Bene il settore auto con BMW (BMWG.DE: Quotazione), DAIMLER (DAIGn.DE: Quotazione), PEUGEOT (PEUP.PA: Quotazione) e RENAULT (RENA.PA: Quotazione) tutte in progesso tra il 2,7 e il 3,9%.

* Aiutate dal calo del greggio balzano tra il 5 e il 6,7% anche le linee aeree come LUFTHANA LHGA.DE, AIR FRANCE-KLM (AIRF.PA: Quotazione), BRITISH AIRWAIYS BAY.L. Bene anche gli operatori turistici THOMAS COOK (TCG.L: Quotazione) e CARNIVAL (CCL.L: Quotazione), che salgono di oltre il 6%.

* Il gestore della borsa tedesca DEUTSCHE BOURSE (DB1Gn.DE: Quotazione), tra i migliori del Dax, gaudagna il 4,77% dopo che i due principali shareholder, Children Investment Fund Managment e Atticus Capital, hanno dichiarato di voler cooperare per esploreare tutte le possibilità per cercare nuovi azionisti per Deutsche Bourse. Tra le ipotesi contemplate dalle due società anche quella di cambiare alcuni membri del board della borsa tedesca.

* In progresso del 19% BowLeven (BLVN.L: Quotazione), star del listino britannico. Il gruppo petrolifero britannico ha annunciato di aver scoperto un nuovo giacimento offshore in Camerun la cui portata è stimata tra i 76 e i 249 milioni di barili.

* Sul fronte dei ribassi invece il gruppo tlc ALCATEL-LUCENT ALUA.PA, che cede l'1,2% sull'annuncio di nuove nomine ai vertici del gruppo. Philippe Camus sarà il nuovo presidente del gruppo e Ben Verwaayen ricoprirà il ruolo di AD.

* In denaro anche l'assicurativa SWISS LIFE SLHN.LX, in progresso di oltre l'1% nonostante Morgan Stanley abbia rivisto al ribasso il target price della società, mantenendo il giudizio "equalweight".