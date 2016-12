Borse Europa: indici positivi, forti tech con Ericsson

indici chiusura

alle 10,00 var% 2007 --------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 3.791,34 +0,78 4.395,61 FTSEurofirst300 1.327,61 +0,9 1.506,61 DJ Stoxx banche 365,11 +1,67 424,26 DJ Stoxx oil&gas 410,62 +0,72 442,02 DJ stoxx tech 244,54 +3,98 304,27 ---------------------------------------------------------------

PARIGI (Reuters) - Le borse europee si muovono al rialzo traendo forza da titoli come Ericsson che balza di oltre il 20% con risultati migliori delle attese.

Una solida trimestrale aiuta anche la casa automobilistica.

Poco prima delle 10, l'indice britanico FTSE 100 avanza dello 0,12%, si comportano meglio il tedesco Dax, in aumento dello 0,59%, e il francese CAC 40 che guadagna lo 0,58%.

"La stagione delle trimestrali è al centro dell'attenzione e nel complesso il tono è positivo", commenta Achim Matzke, analista azionario di Commerbank a Francoforte.

"Da inizio aprile assistiamo a un movimento di recupero dopo la fase al ribasso del primo trimestre e il miglioramento dovrebbe proseguire", aggiunge l'analista.

Tra i titoli in evidenza:

* ERICSSON balza di oltre il 20% dopo aver chiuso il primo trimestre con un utile operativo di 4,3 miliardi di corone svedesi, in calo rispetto a un anno prima ma sopra le attese degli analisti che indicavano 3,7 miliardi.

* I risultati aiutano anche VOLVO, con utili lordi nei primi tre mesi al di sopra delle aspettative grazie a una solida domanda in Europa.

* Progresso vicino al 10% per AXON GROUP sull'attesa di fatturato e utili operativi in miglioramento nel primo semestre.

* In controtendenza WPP, in flessione di oltre il 5%. La seconda società pubblicitaria al mondo ha riportato nel trimestre ricavi, a parità di perimetro, in aumento, ma nella parte bassa del range di aspettative degli analisti.