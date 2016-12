BORSE EUROPA - Indici in calo con energia, auto, minerari

indici chiusura

alle 10,05 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.419,86 -1,22 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 854,75 -1,26 831,97

DJ Stoxx banche 179,44 -1,05 149,51

DJ Stoxx oil&gas 286,76 -1,26 264,50

DJ Stoxx tech 171,54 -1,59 152,86 --------------------------------------------------------------- LONDRA, 2 luglio (Reuters) - Avvio in ribasso sulle piazze europee,estremamente caute in attesa dei dati mensili sull'occupazione del settore non-agricolo Usa - anticipati a oggi in vista del lungo weekend dell'Independence Day - e della riunione della Bce sulla politica monetaria.

Per la maggior parte degli economisti la Banca Centrale Europea dovrebbe confermare i tassi all'1% , ma le attenzioni saranno rivolte alla conferenza stampa del presidente Trichet.

Tra i settori già deboli in questa fase di seduta le commodities sulla scia di prezzi del petrolio e dei metalli in discesa. Ribassi dunque per titoli come BG Group BG.L, BP (BP.L: Quotazione), Royal Dutch Shell (RDSa.L: Quotazione) e Total (TOTF.PA: Quotazione). Più colpiti i minerari con Rio Tinto (RIO.L: Quotazione) in ribasso del 2% circa dopo l'aumento di capitale da 15,2 miliardi di dollari.

In calo anche il settore auto, declassato da Credit Suisse a "market weight" da "overweight".

Poco dopo le 10,00 l'indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 perde l'1,26%. Sui singoli listini il Ftse 100 .FTSE perde l'1%, il Cac-40 .FCHI l'1,3% e il Dax .GDAXI l'1,6%.

Tra i titoli in evidenza:

* STANDARD CHARTERED (STAN.L: Quotazione) avanza dello 0,5% mentre ROYAL BANK OF SCOTLAND (RBS.L: Quotazione) perde l'1% dopo che una fonte a conoscenza diretta della vicenda ha riferito di colloqui per l'acquisto di asset in Cina e India posseduta da Rbs.

* CREDIT AGRICOLE (CAGR.PA: Quotazione) sale del 2,6% dopo la promozione di Credit Suisse a "outperform" da "neutral". Il broker svizzero ha inoltre alzato i target price di BNP Paribas (BNPP.PA: Quotazione) a 53 da 52 euro, e di SOCIETE GENERALE (SOGN.PA: Quotazione) a 42 da 39 euro, ma i due titoli sono in ribasso rispettivamente dell'1% e del 2%.

* La chimica svizzera CLARIANT CLN.VX perde il 5,6% dopo il lancio di un bond convertibile.