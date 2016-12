BORSE EUROPA - Indici negativi dopo avvio Usa, male ciclici

indici chiusura

alle 16,00 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.762,54 -1,71 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 964,48 -1,75 831,97

DJ Stoxx banche 224,03 -2,88 149,51

DJ Stoxx oil&gas 296,61 -1,44 264,50

DJ Stoxx tech 183,77 -2,48 152,86 --------------------------------------------------------------- MILANO, 2 ottobre (Reuters) - Le borse europee confermano la tendenza negativa dopo la partenza in rosso di Wall Street.

Proseguono le prese di beneficio sui settori ciclici, protagonisti del rally del terzo trimestre.

Attorno alle 16 italiane, l'indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 perde l'1,7% circa, sopra i minimi di giornata.

Tra le singole piazze, il Ftse 100 .FTSE arretra dell'1% circa, il Cac 40 .FCHI lascia sul terreno l'1,9% e il Dax .GDAXI l'1,5% circa.

Tra i titoli in evidenza:

* Pesanti i bancari, che scontano i rinnovati timori sulla ripresa economica. Nel paniere , che perde circa tre punti percentuali, spiccano i crolli di COMMERZBANK (CBKG.DE: Quotazione) e di ROYAL BANK OF SCOTLAND (RBS.N: Quotazione).

* In netto calo le società minerarie , con XSTRATA XTA.L che lascia sul terreno circa cinque punti percentuali dopo che l'organismo britannico che vigila sui takeover ha dato tre settimane di tempo al gruppo per decidere se convertire in ostile l'offerta d'acquisto per ANGLO AMERICAN (AAL.L: Quotazione) oppure mettersi in stand-by per sei mesi.

* Segno meno per il comparto automotive . Le case tedesche BMW (BMWG.DE: Quotazione), DAIMLER (DAIGn.DE: Quotazione) e PORSCHE (PSHG_p.DE: Quotazione) registrano flessioni del 2% circa dopo i dati sulle immatricolazioni in Germania nel mese di settembre, salite del 21%. In controtendenza VOLKSWAGEN (VOWG.DE: Quotazione).

* All'interno di un paniere food&beverage negativo, spicca la performance positiva di SABMILLER SAB.L, spinta dalla decisione di Cazenove di migliorare le previsioni sui risultati 2010, 2011 e 2012.

* Male gli assicurativi , con l'eccezione di MUNICH RE (MUVGn.DE: Quotazione), sostenuta dall'inclusione nella conviction buy list di Goldman Sachs.

* In calo di quasi quattro punti percentuali il gruppo energetico austriaco OMV (OMVV.VI: Quotazione), affossato dalle indiscrezioni su un aumento di capitale da 1 miliardo di euro a sostegno dell'offerta d'acquisto per PETROL OFISI PTOFS.IS.

* Deboli i tecnologici , con CAP GEMINI (CAPP.PA: Quotazione) che lascia sul terreno oltre il 4% dopo i risultati del quarto trimestre fiscale di Accenture.

* Nello stesso paniere, INFINEON (IFXGn.DE: Quotazione) cade dopo che Sal Oppenheim ne ha tagliato il rating a "reduce" da "neutral".

* All'interno di un paniere delle utilities che si difende, VEOLIA ENVIRONNEMENT (VIE.PA: Quotazione) arretra di oltre quattro punti percentuali: diversi broker hanno tagliato le stime sui risultati 2009.