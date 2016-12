BORSE EUROPA - Indici estendono guadagni con flessione greggio

indici chiusura

alle 15,40 var% 2007 --------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 3.423,87 +1,77 3.711,03 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.203,30 +1,17 1.314,42 DJ Stoxx banche 303,76 +3,07 337,67 DJ Stoxx oil&gas 361,16 -2,16 435,73 DJ stoxx tech 247,08 +1,27 249,25 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 2 settembre (Reuters) - Le borse europee estendono i guadagni della mattinata, ispirati dalla correzione del petrolio CLc1, sceso oggi brevemente sotto i 106 dollari al barile. L'attenuarsi delle tensioni sul greggio - dopo che l'uragano Gustav ha risparmiato le infrastrutture petrolifere del Golfo del Messico - guida anche i settori, deprimendo energetici e dando slancio a banche e al mondo dei trasporti . In grande spolvero AIR FRANCE (AIRF.PA: Quotazione) e BRITISH AIRWAYS BAY.L ma anche gruppi attivi nel business dei viaggi come TRAVEL COOK (TCG.L: Quotazione). Il petrolio meno caro deprime anche i minerari e l'indebolirsi di Gustav sostiene le compagnie di riassicurazione come MUNICH RE (MUVGn.DE: Quotazione) e SWISS RE RUKN.VX.

"La discesa dei prezzi del petrolio certamente aiuta il mercato", ha detto Mike Lenhoff, strategist di Brewin Dolphin. "Un'inflazione più bassa spianerà la strada a tagli dei tassi di interesse".

Offre sostegno anche l'avvio del mercato americano con Wall Street che ha aperto in vivace rialzo.

Il minimo di sette mesi toccato oggi dall'euro contro il dollaro EUR= spinge inoltre il comparto auto e giova agli assicurativi, che beneficiano del sentiment più positivo sull'azionario.

"Le notizie riguardanti Gustav aiutano le compagnie di riassicurazione ma per assicurazioni come Axa, che non hanno in realtà esposizione a questo genere di rischi, è piuttosto il ritorno di un sentiment positivo sulle azioni e l'apprezzamento del dollaro", commenta Pierre Flabbee, analista di Kepler.

Alle 15,40 l'indice inglese FTSE 100 <.FTSE > è in progresso dello 0,56% a 5634,4 punti, il tedesco Dax .GDAXI avanza dell'1,87% e il francese Cac 40 .FCHI guadagna l'1,71%.

Tra i titoli in evidenza:

* Amplia le perdite BHP BILLINTON (BLT.L: Quotazione) dopo che la Commissione Europea ha congelato la valutazione della fusione con RIO TINTO (RIO.L: Quotazione), affermando che le parti non hanno soddisfatto alle richieste di informazioni.

* Resta tonico il gestore della borsa tedesca DEUTSCHE BOURSE (DB1Gn.DE: Quotazione) dopo che i suoi due principali azionisti hanno dichiarato di voler cooperare per esplorare tutte le possibilità di creare valore per gli azionisti.

* Con il greggio che tira il fiato, rimbalzano vistosamente anche le chimiche svizzere CIBA CIBN.VX e CLARIANT CLN.VX, sostenute dalla prospettiva di un miglioramento dei margini.

* Viceversa non rialza le testa ALCATEL-LUCENT ALUA.PA dopo il cambio ai vertici del gruppo.