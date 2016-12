Borse Europa: indici in forte rialzo, denaro sui bancari

PARIGI (Reuters) - Le borse europee mettono a segno forti progressi in avvio di seduta, con gli investitori pronti a raccogliere i titoli bancari recentemente più penalizzati dopo il miglioramento dell'offerta per Bear Stearns, che ha ridimensionato i timori sulle valutazioni del settore finanziario.

Il rally dei mercati europei - che riaprono oggi dopo la pausa del lungo weekend pasquale - segue quello messo a segno ieri dalla borsa Usa, infiammata dalla notizia che JP Morgan Chase & Co ha rilanciato la sua offerta su Bear Stearns portandola a 10 dollari per azione dai precedenti 2 dollari.

Anche in Europa il comparto dei bancari è quello più forte, con rialzi nell'ordine del 6% per UBS, del 9% per Barclays e del 5% per UniCredit.