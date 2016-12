BORSE EUROPA - Estendono ribassi dopo avvio Wall St, giù banche

indici chiusura

alle 16,10 var% 2008 ----------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 1.912,95 -3,35 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 691,78 -3,84 831,97

DJ Stoxx banche 103,04 -8,55 149,51

DJ Stoxx oil&gas 247,21 -3,94 264,50

DJ Stoxx tech 132,82 -2,77 152,86 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 27 febbraio (Reuters) - L'avvio debole di Wall Street non giova ai mercati azionari europei che estendono i ribassi nel pomeriggio.

Tocca ancora una volta ai bancari la maglia nera del listino, ma non se la cavano meglio gli energetici, mentre limitano i danni le auto.

Intorno alle 16 l'indice Ftse Eurofirst 300 .FTEU3 cede il 3,56%, il DJ Stoxx 50 .STOXX50E il 3,11%, mentre, tra i singoli mercati, cede intorno al 3,5% Londra .FTSE, e poco sotto il 3% si trovano Parigi .FCHI e Francoforte .GDAXI.

Tra i titoli in evidenza:

* Tra i titoli bancari più colpiti dalla lettera spiccano BNP PARIBAS (BNPP.PA: Quotazione), HSBC (HSBA.L: Quotazione) e STANDARD CHARTERED (STAN.L: Quotazione), che segnano ribassi tra il 7 e il 17%.

L'indice di settore perde il 7,62%.

* VOLKSWAGEN (VOWG.DE: Quotazione) ha appena annunciato che distribuirà un dividendo più alto dell'anno precedente, a 1,93 euro per azione, ma si aspetta un calo degli utili per quest'anno. Il titolo cede lo 0,70% in linea con lo stoxx di riferimento .

* La tedesca CONTINENTAL (CONG.DE: Quotazione) balza dell'11% dopo notizie stampa secondo cui le banche creditrici di Schaeffler starebbero studiando la possibilità di subentrare nella società di pneumatici con il 50%.

* La britannica ITV (ITV.L: Quotazione) cede il 4% dopo l'annuncio di tagli fino a 500 posti di lavoro e che non distribuirà dividendi.