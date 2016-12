BORSE EUROPA - Indici in rialzo su piano aiuti economia Usa, M&A

indici chiusura

alle 9,45 var % 2006 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx50 .STOXX50E 3.860,92 +1,36 4.119,94

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.351,12 +1,56 1.483,47

DJ Stoxx banche 380,11 +1,44 510,33

DJ Stoxx oil&gas 385,37 +1,87 411,61

DJ stoxx tech 275,63 +2,80 307,69 ---------------------------------------------------------------

MILANO, 25 gennaio (Reuters) - Le borse europee proseguono il rimbalzo visto ieri, seppur con meno convinzione, seguendo la scia dei mercati asiatici e americani.

Ad incoraggiare i listini le notizie di M&A e le prospettive di un miglioramento della situazione economica negli Stati Uniti, dopo l'accordo tra Congresso e Casa Bianca sul pacchetto di incentivi fiscali voluti dall'amministrazione.

Intorno alle 9,45 l'indice paneuropeo Ftseurofirst 300 .FTEU3 guadagna l'1,56% a 1.351,12 punti.

L'indice Ftse 100 londinese .FTSE sale dell'1,26%, il Cac 40 .FCHI dell'1,24%, mentre il tedesco Dax .GDAXI è in progresso del 2,16%.

Acquisti in particolare sulle banche, come Royal Bank of Scotland (RBS.L: Quotazione) (+2,7%) e sugli energetici, infiammati dal recupero delle quotazioni del greggio. BP (BP.L: Quotazione) avanza del 2,2% mentre il greggio Usa CLc1 viene scambiato a 90 dollari il barile. Ben intonato anche il comparto tech (+2,8%).

"Ci attendiamo ingenti perdite e ampi guadagni nei prossimi giorni e settimane", dice Heinz-Gerd Sonnenschein, strategist di Postbank.

"Gli Stati Uniti hanno fatto molto per stabilizzare il mercato, come il taglio dei tassi da parte della Fed, il pacchetto di incentivi fiscali e gli aiuti agli assicuratori del credito, ma non sono ancora venute alla luce tutte le notizie negative".

Tra i titoli in evidenza:

* Carlsberg CARLb.O e Heineken (HEIN.AS: Quotazione) hanno convenuto di lanciare un'Opa comune da 800 pence per titolo su Scottisch & Newcastle, da tempo finita nel mirino delle due società.

Il deal, che porterò alla scissione del produttore delle birre Foster's e Kronenboiurg, valuta 7,8 miliardi di sterline (10,4 miliardi di euro) il maggiore birrificio britannico e sesto produttore di birra al mondo. Il titolo S&N sale del 2,15% a 782,5 pence.

* Il gruppo di supermercati olandese Ahold AHLN.AS (+4,71%) ha annunciato una lieve crescita delle vendite nel quarto trimestre ma ha avvertito che la continua riorganizzazione dei suoi store negli Stati Uniti potrebbe continuare ad avere ripercussioni negative sui margini.

* La casa automobilistica tedesca Porsche (PSHG_p.DE: Quotazione) ha chiuso la prima metà dell'anno fiscale con ricavi in crescita del 14,2% a 3,5 miliardi di euro. La notizia piace al mercato, con il titolo che fa un balzo di oltre sei punti percentuali.

* Imperial Tobacco IMT.L corre in Borsa (+3,14%) dopo aver annunciato di voler acquistare la quota restante di Logista LOTA.MC per 52,5 euro per azione. La società britannica potrebbe rinunciare se una terza parte decidesse di offrire di più per la controllata Altadis nella distribuzione.

* Sanofi-Aventis (SASY.PA: Quotazione) (+1,21%) ha annunciato 380 tagli al personale in Germania, secondo un articolo pubblicato oggi da Les Echos.

* Saab (SAABb.ST: Quotazione) in denaro dopo che, secondo quanto scrive oggi il quotidiano Dagens Nyether, il governo svedese ha dato il via libera alla vendita di sei jet JAS-39 Gripen alla Tailandia.

* Interparfums (IPAR.PA: Quotazione) ha registrato un giro d'affari in crescita del 12% nel 2007 e confermato i suoi obiettivi per un giro d'affari dell'ordine di 260 milioni nel 2008. Il titolo viene scambiato in rialzo del 2,10%.