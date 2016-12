Borse Europa - Indici in rosso, pesano dati vendita case Usa

indici chiusura

alle 16,15 var% 2007 --------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 3.362,41 -0,74 3.711,03 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.175,67 -1,12 1.314,42 DJ Stoxx banche 304,47 -0,05 337,67 DJ Stoxx oil&gas 364,95 -2,44 435,73 DJ stoxx tech 231,85 +0,69 249,25 ---------------------------------------------------------------

MILANO, 24 luglio (Reuters) - Le borse europee hanno trascorso la sessione in territorio negativo, con le perdite che sono state amplificate dalla pubblicazione dei dati sulla vendita delle case esistenti di giugno negli Usa, peggiori delle attese.

Wall Street, che aveva un andamento incerto, ha virato con decisione verso il rosso. L'indice che raggruppa le banche europee, dopo aver cercato di portare avanti una timida ripresa, scende dello 0,05% nonostante la buona performance di CREDIT SUISSE CSGN.VX. Il settore automobilistico è il più colpito e cala del 4,85%. A pesare sull'indice sono i titoli di DAIMLER (DAIGn.DE: Quotazione) e RENAULT (RENA.PA: Quotazione) e più in generale le difficoltà del mercato dell'auto, con un'economia mondiale debole e i prezzi delle materie prime in aumento.

Anche l'indice che raggruppa le società energetiche perde il 2,4%, depresso da quotazioni del greggio intorno a quota 125 dollari al barile sulla piazza americana CLc1.

I tecnologici restano, invece, a galla grazie a NOKIA NOK1V.HE e TomTom (TOM2.AS: Quotazione).

Intorno alle 16,15, tra le singole piazze finanziarie Londra .FTSE lascia sul campo l'1,06%, Francoforte .GDAXI l'1,45% e Parigi .FCHI l'1,17%.

Tra i titoli in evidenza: * DAIMLER (DAIGn.DE: Quotazione) perde il 10,37%. La casa automobilistica ha annunciato oggi di aver rivisto al ribasso le previsioni sulla redditività per il 2008.

* Non brilla nemmeno RENAULT (RENA.PA: Quotazione), in calo del 3,67%, che oggi ha tagliato gli obiettivi di vendita per il 2009 di 300.000 veicoli e ha parlato di una riduzione dei costi che fa presagire un taglio di circa 6.000 posti di lavoro.

* CREDIT SUISSE CSGN.VX è in progresso del 5,01%, dopo aver annunciato utili migliori delle attese per il secondo trimestre. Standard & Poor's ha comunicato che il rating sulla banca svizzera rimarrà invariato. * NOKIA NOK1V.HE, in progresso del 4,19%, trascina l'indice dei tecnologici dopo aver finalmente raggiunto un accordo, dopo una battaglia legale durata tre anni, su brevetti e royalty per i prossimi quindici anni con la produttrice di chip americana QUALCOMM (QCOM.O: Quotazione).

* La farmaceutica MERCK KGaA (MRCG.DE: Quotazione) rimbalza del 4,81% sulle dichiarazioni della società che pensa di poter triplicare le sue vendite in Giappone, dopo che le autorità nazionali hanno approvato settimana scorsa la vendita del farmaco contro il cancro Erbitux.

* La società francese specializzata nella distribuzione di oggetti di lusso PPR SA (PRTP.PA: Quotazione) sale del 5,41% in testa all'indice francese, dopo una trimestrale migliore delle attese, dovuta soprattutto alla vendita del brand Gucci.

* Anche la catena del fai-da-te KINGFISHER KFG.L balza in vetta all'FTSE segnanod un +6,51%, dopo un piccolo aumento delle vendite e un miglioramento dei margini di profitto nella sua catena B&Q, annunciando che il suo piano di recupero presentato a giugno sta funzionando.

* EASYJET (EZJ.L: Quotazione) perde oltre il 10,68% dopo aver annunciato che, a causa dell'aumento del costo del carburante, potrebbe tagliare i profitti lordi di fine anno del 42%. Anche BRITISH AIRWAYS BAY.L e RYANAIR (RYA.I: Quotazione) (RYA.L: Quotazione) perdono rispettivamente il 7,79% e il 3,54% (a Londra).