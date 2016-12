BORSE EUROPA - Indici in deciso rialzo con banche e tecnologici

indici chiusura

alle 9,20 var % 2006 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx50 .STOXX50E 3.715,08 +3,87 4.119,94

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.306,07 +3,46 1.483,47

DJ Stoxx banche 367,25 +4,08 510,33

DJ Stoxx oil&gas 368,09 +2,97 411,61

DJ stoxx tech 258,43 +4,72 307,69 ---------------------------------------------------------------

MILANO, 24 gennaio (Reuters) - Dopo tre sedute consecutive in rosso, le borse europee si muovono in netto rialzo, seguendo la scia di Wall Street.

Alle 9,20 l'indice paneuropeo Ftseurofirst 300 .FTEU3, dopo un'apertura in progresso di due punti percentuali, preme sull'acceleratore issandosi a +3,46% a 1.306,07 punti. Il benckmark ha perso ieri il 3,2% e il 13,3% dall'avvio dell'anno, penalizzato dalla prospettiva di un cambiamento di rotta nell'economia Usa.

L'indice Ftse 100 .FTSE fa un balzo del 3,07%, il Cac 40 .FCHI il 4,4%, mentre il tedesco Dax .GDAXI è in progresso del 4,12%.

Acquisti in particolare su banche e finanziari, favoriti dal piano di aiuti pensato per gli assicuratori Usa di bond. RBS (RBS.L: Quotazione) e BNP Paribas (BNPP.PA: Quotazione) segnano rialzi superiori al 6%.

Ben intonati anche i tecnologici, con Nokia NOK1V.HE che sale di oltre l'8%.

Tra i titoli in evidenza:

* Rimandata l'apertura di Societé Generale (SOGN.PA: Quotazione). La società ha scoperto una frode da parte di uno dei suoi trader a Parigi, che avrà sul gruppo un impatto negativo di 4,9 miliardi di euro.

* Bbva (BBVA.MC: Quotazione) ha chiuso il 2007 con un utile netto in aumento, in linea con le attese. Il titolo guadagna in avvio il 5,44% a 13,77 euro.

* Pernord Ricard (PERP.PA: Quotazione) apre in rialzo del 9,81% dopo l'annuncio di vendite migliori delle attese. Il gruppo ha inoltre rivisto al rialzo l'outlook sul risultato operativo dell'esercizio in corso.