Borse Europa in calo, pesano ribassi bancari

LONDRA (Reuters) - Le borse europee sono in calo negli scambi della mattinata dopo i risultati di Credit Suisse che ha annunciato il suo primo rosso trimestrale in cinque anni e l'aggiornamento ribassista di Barclays.

Dopo avere realizzato svalutazioni legate alla crisi del credito per 5,3 miliardi Credit Suisse ha chiuso il trimestre con una perdita maggiore delle attese. Dopo un avvio piatto, il titolo dell'istituto elevetico è in calo dell'1,4% condizionando tutto il settore bancario europeo.

"I mercati stanno assistendo a svalutazioni peggiori delle aspettative da società come Credit Suisse" dice Bernard McAlinden, investment strategist per NCB Stockbrokers a Dublino aggiungendo che tuttavia tali svalutazioni "non sono così sconvolgenti come lo sarebbero stati uno o due trimestri fa".