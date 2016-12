BORSE EUROPA - Indici positivi con banche e auto, focus su Bce

indici chiusura

alle 9,40 var% 2008 ----------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.162,14 +3,08 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 766,60 +2,88 831,97

DJ Stoxx banche 136,07 +5,33 149,51

DJ Stoxx oil&gas 263,66 +2,78 264,50

DJ Stoxx tech 153,28 +2,54 152,86 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 2 aprile (Reuters) - Borse europee in deciso rialzo in avvio seduta sulle speranze di un rallentamento della crisi economica mentre il mercato attende la decisione della Bce sui tassi di interesse.

Attenzioni rivolte anche al G20 di Londra dove si discute della crisi finanziaria globale e che vede Francia e Germania chiedere con forza regole chiare e severe per i mercati finanziari e contro i paradisi fiscali per evitare il risorgere di una delle peggiori crisi economiche dagli anni Trenta.

"Pensiamo che gli sforzi di politica economica funzioneranno", commenta Bernard McAlindes, strategist a NCB Stockbroker a Londra. "Tuttavia continuerà ad esserci volatilità sui mercati", aggiunge.

Trascinata da banche e auto, l'indice FTSEurofirst 300 .FTEU3, alle 9,40 circa, sale del 2,8% incamminandosi verso la terza seduta consecutiva di guadagni.

L'indice Stoxx delle auto e quello delle banche salgono entrambi di oltre il 5%.

Tra i singoli listini Londra .FTSE e Parigi .FCHI avanzano del 3%, mentre Francoforte .GDAXI sale del 3,3%

Tra i titoli in evidenza:

* DEUTSCHE BANK (DBKGn.DE: Quotazione) balza del 7,3% dopo che l'AD, Josef Ackermann, ha detto al Financial Times che l'istituto ha registrato a marzo risultati solidi e che non ha bisogno di nuovo capitale.

* BNP PARIBAS (BNPP.PA: Quotazione) in rialzo del 5,8%. Fortis NV FOR.BR ha positicipato il voto degli azionisti sulla vendita dell'ex braccio bancario BNP Paribas, alimentando nuovi dubbi sulla chiusra del deal.

* UBS UBSN.VX sale del 5% dopo la nomina di Stephen Gore come responsabile dell'M&A e corporate finance in Asia secondo un documento interno visto da Reuters.

* SWISS RE RUKN.VX a +5,4% dopo l'annuncio di un taglio del 10% della propria forza lavoro nei prossimi dodici mesi nel tentativo di tagliare i costi per 350 milioni entro il 2010.

* RENAULT (RENA.PA: Quotazione) e PEUGEOT (PEUP.PA: Quotazione) in rialzo rispettivamente del 10% e del 6% dopo i dati sulle immatricolazioni in Francia in progresso a marzo dell'8,1% rispetto all'anno precedente.