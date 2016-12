BORSE EUROPA - Indici ripiegano penalizzati da vendite su banche

indici chiusura

alle 15,00 var% 2007 --------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 3.715,80 -0,54 4.395,61 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.298,97 -0,45 1.506,61 DJ Stoxx banche 351,87 -1,95 424,26 DJ Stoxx oil&gas 407,64 +0,35 442,02 DJ stoxx tech 231,87 +0,53 304,27 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 23 aprile (Reuters) - Le borse europee ripiegano nel pomeriggio, penalizzate dai nuovi timori sul settore bancario, che hanno annullato gli effetti positivi dei titoli legati alle materie prime.

Alle 15,00 l'indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 arretra dello 0,45% a 1.298,97 punti.

L'indice ha perso il 14% dall'inizio dell'anno a causa del rallentamento dell'economia Usa e dalla serie di svalutazioni sugli asset da parte delle banche che hanno allontanato gli investitori dalle azioni.

Ad aggravare la situazione, la notizia che l'assicuratore di bond Usa Ambac Financial ha chiuso il primo trimestre in rosso a causa di perdite per 1,73 miliardi di dollari legate all'esposizione sui crediti derivati.

"La gente è sempre più immune alle svalutazioni, ma certamente notizie come queste non aiutano", osserva un broker.

Tra i titoli in evidenza:

* RBS perde il 6,2%, BANCO SANTANDER (SAN.MC: Quotazione) il 2,9% e UBS UBSN.VX il 3,4%. Le banche sono fra i titoli più colpiti oggi sulla scia di voci di mercato di altre svalutazioni in arrivo e dopo l'imponente aumento di capitale deciso ieri da Royal Bank of Scotland (RBS.L: Quotazione).

* INFINEON (IFXGn.DE: Quotazione) balza del 4% circa sui rumour di mercato di un interesse sulla società dei chip tedesca da parte di un private equity. Infineon, che ha riprtato oggi i risultati trimestrali, non ha voluto commentare.

* SAINT-GOBAIN (SGOB.PA: Quotazione), il migliore titolo del Cac 40 della borsa di Parigi, sale del 3% dopo che la società dei materiali di costruzione ha rassicurato gli investitori sulle prospettive.

* ACCIONA (ANA.MC: Quotazione) sale di oltre il 4% dopo che Goldman Sachs ha riavviato la copertura sulla società di servizi e di costruzioni spagnola con "buy" e un target price di 225 euro.

* Bene anche il settore farmaceutico, con ASTRAZENECA (AZN.L: Quotazione) in crescita del 2,3% e NOVARTIS NOVN.VX in salita dell'1,4%.