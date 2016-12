BORSE EUROPA - Indici negativi con banche, minerari e oil

indici chiusura

alle 10,50 var% 2007 --------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.258,34 -1,31 4.395,61

FTSEurofirst300 .FTEU3 797,99 -1,49 1.506,61

DJ Stoxx banche 152,81 -2,72 424,26

DJ Stoxx oil&gas 66,250 -1,33 442,02

DJ Stoxx tech 146,94 -1,40 304,27 --------------------------------------------------------------

LONDRA, 2 dicembre (Reuters) - Sulle borse europee proseguono le vendite della vigilia, con gli investitori intenti a soppesare le notizie di nuovi interventi delle banche centrali globali a sostegno dell'economia.

Bancari, petroliferi e minerari sono i settori più colpiti.

Intorno alle 10,50 l'indice Ftseurofirst 300 .FTEU3 cede l'1,5% circa. Tra le singole piazze l'inglese Ftse 100 .FTSE perde l'1,6%, il Cac-40 .FCHI l'1,3%, il Dax .GDAXI l'1,02%.

Con il greggio sotto i 48 dollari a barile soffrono i titoli del comparto come BP (BP.L: Quotazione), BG BG.L e Total (TOTF.PA: Quotazione).

A sottolineare la difficoltà del contesto macroeconomico è giunto il taglio di 100 punti base dei tassi di interesse della banca centrale australiana, mentre la Banca del Giappone è intervenuta per facilitare l'accesso al credito alle imprese.

La Banca centrale Europea e la Bank of England annunceranno le loro decisioni sui tassi giovedì.

Tra i titoli in evidenza:

* Tra bancari generalmente pesanti, Royal Bank of Scotland (RBS.L: Quotazione) sale di oltre il 5% dopo che Merrill Lynch ha riavviato al copertura con rating "buy". Negative invece nel comparto HSBC (HSBA.L: Quotazione), -3,7%, Banco Santander (SAN.MC: Quotazione), -1,8%, BNP Paribas (BNPP.PA: Quotazione), -3,3%.

* In controtendenza il gruppo britannico della grande distribuzione Tesco (TSCO.L: Quotazione), +6,7% dopo vendite in Gran Bretagna in linea con le attese e l'annuncio che la nuova gamma di discount contribuisce a spingere i volumi e attrarre clienti.

* A Londra balza anche il gruppo turistico Thomas Cook (TCG.L: Quotazione), in rialzo del 3% grazie a una forte crescita degli utili dell'esercizio e all'aumento del dividendo.

* Deutsche Boerse (DB1Gn.DE: Quotazione) cede l'8% con i trader che citano volumi di trading per cash e derivati nel mese di novembre più deboli delle attese.