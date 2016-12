BORSE EUROPA - Indici salgono 1% con bancari, aiuta calo greggio

indici chiusura

alle 9,50 var% 2007 --------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 3.362,05 +1,08 3.711,03 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.177,08 +1,03 1.314,42 DJ Stoxx banche 295,09 +2,81 337,67 DJ Stoxx oil&gas 371,77 -0,39 435,73 DJ stoxx tech 230,58 +0,70 249,25 ---------------------------------------------------------------

MILANO, 23 luglio (Reuters) - Sostenute dai bancari, le borse europee rimbalzano di un punto percentuale, seguendo la scia dei guadagni registrati da Wall Street dopo che i prezzi dell'oro nero sono scivolati sui minimi di sei settimane.

Tra le banche, particolarmente richiesti i titoli Ubs UBSN.VX e BNP Paribas (BNPP.PA: Quotazione), che mettono a segno rialzi compresi tra il 3 e il 4%.

La brusca frenata del petrolio, con il futures sul greggio Usa CLc1 che quota in area 127 dollari il barile, deprime i colossi petroliferi come BP (BP.L: Quotazione), Shell (RDSa.L: Quotazione) e Total (TOTF.PA: Quotazione). Intorno alle 9,50 l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 è in progresso dell'1,03% a 1.177,08 punti.

Tra le singole piazze finanziarie Londra .FTSE avanza dello 0,62%, Parigi .FCHI dell'1,06% e Francoforte .GDAXI dello 0,89%.

Tra i titoli in evidenza:

* Occhi puntati su VODAFONE (VOD.L: Quotazione), che dopo il pesante calo accusato nella sessione di ieri, ha annunciato un piano di acquisto di azioni proprie da 1 miliardo di sterline con effetto immediato. Il titolo guadagna il 2,52% a 132,25 sterline.

* PEUGEOT (PEUP.PA: Quotazione) strappa del 9% dopo aver chiuso il primo semestre con utili superiori alle attese. La casa automobilistica francese ha confermato il target sul margine operativo 2008.

* La società di private equity americana TPG figura nella lista dei possibili compratori della britannica PARAGON (PARA.L: Quotazione), secondo quanto riferito da una fonte vicina al dossier. Il titolo della società di prestiti (+2,7%) è balzato di oltre il 30% ieri, quando ha annunciato di essere in trattative per la cessione.

* STM (STM.PA: Quotazione) guadagna oltre quattro punti percentuali a Parigi dopo aver annunciato una perdita trimestrale ridotta e ricavi in crescita nel secondo trimestre.

* Avvio all'insegna della volatilità per JULIUS BAER BAER.VX, che ha diffuso risultati semestrali migliori delle attese. Tuttavia il calo delle attività di gestione unito al peggioramento del rapporto costi-ricavi hanno gettato ombre sul futuro della banca. Il titolo cede l'1,42% a 66,10 franchi svizzeri dopo un'apertura positiva sui massimi di seduta a 69,65.