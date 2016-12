BORSE EUROPA - Indici in lieve calo, pesano banche, bene energia

indici chiusura

alle 9,30 var% 2007 --------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 3.755,66 -0,38 4.395,61 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.310,01 -0,14 1.506,61 DJ Stoxx banche 359,46 -0,78 424,26 DJ Stoxx oil&gas 407,24 +0,71 442,02 DJ stoxx tech 231,30 -0,08 304,27 ---------------------------------------------------------------

PARIGI, 22 aprile (Reuters) - Le borse europee accentuano il calo nel pomeriggio, penalizzate dalle vendite sui finanziari dopo che Royal Bank of Scotland (RBS.L: Quotazione) ha annunciato un imponente aumento di capitale, mentre sono positivi i titoli legati alle materie prime sulla scia dei record del petrolio e dei prezzi dei metalli.

Alle 15,50 l'indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 perde lo 0,4% a 1.305,58 punti.

Gli analisti sottolineano che il quadro resta incerto per i finanziari, che sono stati i più colpiti sulla crisi del credito.

"Quello di Rbs potrebbe essere il primo di una serie di aumenti di capitale da parte delle banche europee. Adesso l'attenzione è rivolta sui prossimi candidati", osserva un broker.

Tra i titoli in evidenza:

* RENAULT (RENA.PA: Quotazione) in ribasso dell'1,6 dopo i dati sul fatturato del primo trimestre inferiore alle attese.

* Il produttore di chip INFINEON (IFXGn.DE: Quotazione) sale (+0,8%) dopo una partenza debole per la svalutazione da un miliardo di euro della partecipazione nella società Usa Qimonda QI.N e dopo i risultati deboli di Texas Instruments.

* ROYAL BANK OF SCOTLAND (RBS.L: Quotazione) cala del 3,2% dopo l'annuncio della ricapitalizzazione da 12 miliardi di sterline per coprire potenziali svalutazioni per 5,9 miliardi.

* Male anche ING ING.AS e BARCLAYS (BARC.L: Quotazione) che cedono oltre il 3%, mentre BNP PARIBAS (BNPP.PA: Quotazione), SOCIETE GENERALE (SOGN.PA: Quotazione) e AXA (AXAF.PA: Quotazione) arretrano fra l'1% e il 2%.

* Il nuovo record del brent a 118 dollari al barile sta facendo saliri i titoli delle major, come BP (BP.L: Quotazione) e TOTAL (TOTF.PA: Quotazione). Bene anche il settore minerario, guidato dal balzo dell'1% del futures sul rame. EURASIAN ENRC.L sale del 4,9% e RIO TINTO (RIO.L: Quotazione) dell'1,9%.