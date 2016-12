Borse Europee, scivolone ottobre-gennaio tra peggiori in 30 anni

MILANO (Reuters) - Ai prezzi di ieri gli indici azionari europei avevano perso il 18%, il sesto peggiore scivolone degli ultimi 30 anni. Ieri le borse hanno perso in Europa un 7%, che oggi è solo parzialmente recuperato da indici tonificati dai 75 pb di tagli della Fed (Stoxx +2,2% alle 18).

Sono i calcoli di Merrill Lynch, che in una nota di stamane argomenta come i mercati prezzino ormai la "certezza" di una recessione negli Stati Uniti e un 84% di probabilità di un impatto similare sugli utili societari in Europa.