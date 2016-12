Borse Europa, indici pesanti con aerei, auto e finanziari

MILANO (Reuters) - Le borse europee ritracciano per la terza seduta consecutiva in linea con Stati Uniti e Asia, dove a farla da padrone sono state le preoccupazioni per l'inflazione americana e il taglio delle previsioni di crescita 2008 da parte della Fed.

"Gli attuali corsi del petrolio e le parole della Banca centrale Usa, che in pratica ha ammesso che non taglierà i tassi per un po', non sono buone notizie per le borse", dice Franz Wenzel, strategist a Parigi.

Intorno alle 10,00 il FTSEurofirst 300, paniere dei principali titoli del Vecchio continente, cede lo 0,43%. Sui singoli mercati europei il FTSE 100 britannico perde lo 0,03%, il CAC 40 francese cede lo 0,71% e il DAX tedesco lo 0,73%.

Tra i titoli in evidenza:

* Vendite diffuse sulle compagnie aeree a seguito dei pesanti cali registrati dalle omologhe americane nella notte. AIR FRANCE scivola del 9% dopo un downgrade di Cheuvreux nel giorno di annuncio dei risultati 2007, LUFTHANSA del 3,41% dopo che ieri sera l'Ad ha ammesso interesse per Austrian Airlines e BRITISH AIRWAYS del 2,89%. Il settore cede il 2,64%.

* Negativi i finanziari con le banche in calo dell'1,3% e gli assicurativi del 2,12%. La svizzera UBS arretra dell'1,9% a seguito dell'annuncio di un aumento di capitale scontato di oltre un terzo rispetto al prezzo di mercato e inferiore alle attese degli analisti.

* Ben impostato, invece, CABLE & WIRELESS. Il gruppo telefonico britannico guadagna quasi il 2% in coda a una trimestrale superiore alle previsioni e dopo aver detto di considerare anche la scissione per aumentare il valore per gli azionisti.

* Pesante il settore auto, penalizzato dalla nuova fiammata del petrolio. VOLKSWAGEN perde il 3,30% e PORSCHE il 2,11%.

* Miglior settore del DJ Stoxx è quello petrolifero, in rialzo dello 0,8% circa grazie ai nuovi massimi del greggio. BP e ROYAL DUTCH SHELL guadagnano rispettivamente lo 0,88% e l'1,13%.