BORSE EUROPA - Indici in calo, pesano dati occupati Usa

indici chiusura

alle 15,45 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.382,57 -2,74 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 845,18 -2,37 831,97

DJ Stoxx banche 177,31 -2,22 149,51

DJ Stoxx oil&gas 283,10 -2,52 264,50

DJ Stoxx tech 169,51 -2,12 152,86 --------------------------------------------------------------- LONDRA, 2 luglio (Reuters) - Non sono piaciuti alle borse europee i dati chiave sull'occupazione americana nel settore non agricolo.

Il Dipartimento del Lavoro Usa ha infatti reso noto che a giugno sono andati persi 467.000 posti di lavoro, oltre 100.000 in più rispetto alle attese.

"I dati hanno preso il mercato di sorpresa e getteranno acqua fredda su ogni tentativo di riparlare di una ripresa", commenta un trader di Etx Capital.

Una sopresa che è stata solo in parte bilanciata dalla prevista conferma dei tassi di riferimento da parte della Banca centrale europea.

I più bersagliati dalle vendite sono i titoli auto , a -4,2%, dopo il declassamento voluto da Credit Suisse a "market weight" da "overweight" e i titoli minerari , a -3,4% sulle prese di profitto sui guadagni delle ultime sedute.

Poco dopo le 15,30 l'indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 perde il 2,3% circa mentre, sui singoli listini, il Ftse 100 .FTSE cede il 2,5%, il Cac-40 .FCHI il 2,93% e il Dax .GDAXI il 3,12%.

Tra i titoli in evidenza:

* Vanno male i bancari, colpiti dalle prese di profitto sui recenti rialzi: BANCO SANTANDER (SAN.MC: Quotazione) perde il 2,18%, CRÉDIT SUISSE CSGN.VX il 3,46%, BNP PARIBAS (BNPP.PA: Quotazione) il 2,73%, UNICREDIT (CRDI.MI: Quotazione) lo 0,77%.

* I titoli legati alle materie prime soffrono del rialzo del dollaro. ANGLO AMERICAN (AAL.L: Quotazione) cede il 4,3%, ANTOFAGASTA (ANTO.L: Quotazione) il 2,72%.

* Non aiuta gli energetici la nuova ombra di pessimismo che ha travolto i mercati dopo i dati sui disoccupati. Mentre il greggio scende di oltre 2,4 dollari a 66,89 dollari al barile, BP (BP.L: Quotazione) cede il 2%, ROYAL DUTCH SHELL (RDSa.AS: Quotazione) il 4%, TOTAL (TOTF.PA: Quotazione) il 3,7%. In controtendenza la spagnola REPSOL (REP.MC: Quotazione): il titolo sale dello 0,4% sulla notizia di diverse offerte ricevute per una quota nell'unità argentina YPF.

* VOLKSWAGEN (VOWG.DE: Quotazione) e DAIMLER (DAIGn.DE: Quotazione) perdono rispettivamente il 6% e il 4% a causa del calo delle vendite negli Stati Uniti a giugno.

* Il fabbricante olandese di fotocopiatrici e stampanti OCE OCEN.AS cede il 10,42% sulla scia di una perdita netta di 14 milioni di euro nel secondo trimestre.

* TELEKOM AUSTRIA (TELA.VI: Quotazione) arretra di oltre il 3,7% sul declassamento voluto da Oppenheim per le preoccupazioni sull'unità bulgara del gruppo.

* La farmaceutica irlandese ELAN ELN.I balza di oltre il 25% dopo l'entrata nel suo capitale per 1 miliardo di dollari dell'americana Johnson & Johnson che comprerà la maggior parte degli asset e dei diritti legati al programma di immunoterapia per l'Alzheimer.