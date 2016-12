Borse europee attese ancora in forte calo in avvio

PARIGI, 22 gennaio (Reuters) - Le borse europee si preparano a un nuovo ribasso, oggi, dopo le pesanti perdite di ieri, mentre vendite massicce affossano tutti i mercati asiatici per la paura di una recessione negli Stati Uniti.

Da Londra i bookmaker finanziari, o spread better, si aspettano che il FTSE 100 .FTSE apra in calo di 30-43 punti, che il DAX .GDAXI ceda in avvio tra 32 e 47 punti e che il CAC 40 .FCHI parta con un ribasso di 33-47 punti.