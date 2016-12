BORSE EUROPA - Indici contrastati, calano Rbs, Renault

indici chiusura

alle 9,30 var% 2007 --------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 3.758,92 -0,28 4.395,61 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.310,78 -0,08 1.506,61 DJ Stoxx banche 361,70 -0,17 424,26 DJ Stoxx oil&gas 407,37 +0,77 442,02 DJ stoxx tech 230,97 -0,22 304,27 ---------------------------------------------------------------

PARIGI, 22 aprile (Reuters) - Le borse europee sono contrastate alle prime battute, sotto pressione anche per risultati societari come Renault (RENA.PA: Quotazione).

"L'aumento di capitale di Rbs, da 12 miliardi di sterline accompagnato da un taglio della cedola, mette in ombra quella che doveva essere una giornata fitta di risultati societari negli Stati Uniti e in Europa", dice un dealer.

"Questo potrebbe essere il primo di una serie di ricapitalizzazioni da parte delle banche europee, si guarda quindi al prossimo potenziale candidato".

Alle 9,30 l'indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 perde lo 0,08% a 1.310,78 punti.

Tra i titoli in evidenza:

* RENAULT (RENA.PA: Quotazione) in ribasso dell'1,4% dopo i dati sul fatturato del primo trimestre inferiore alle attese.

* Il produttore di chip INFINEON (IFXGn.DE: Quotazione) sale (+0,8%) dopo una partenza debole per la svalutazione da un miliardo di euro della partecipazione nella società Usa Qimonda QI.N e dopo i risultati deboli di Texas Instruments.

* ROYAL BANK OF SCOTLAND (RBS.L: Quotazione) cala dell'1,7% dopo l'annuncio della ricapitalizzazione da 12 miliardi di sterline per coprire potenziali svalutazioni per 5,9 miliardi.