BORSE EUROPA - Indici ampliano ribasso, male bancari dopo BoA

indici chiusura

alle 16,55 var% 2007 --------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 3.763,35 -1,19 4.395,61 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.308,97 -1,28 1.506,61 DJ Stoxx banche 361,10 -2,23 424,26 DJ Stoxx oil&gas 403,63 -0,13 442,02 DJ stoxx tech 231,00 -1,09 304,27 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 21 aprile (Reuters) - Le borse europee hanno ampliato i ribassi dopo la trimestrale inferiore alle attese di Bank of America (BAC.N: Quotazione) che sta penalizzando soprattutto i titoli finanziari.

L'istituto statunitense ha annunciato utili trimestrali in calo del 77% a causa di perdite sul trading e dell'aumento delle riserve per problemi sul credito, riducendo così l'ottimismo circa il superamento della fase peggiore della crisi finanziaria.

In Europa perde oltre il 4,5% Royal Bank of Scotland (RBS.L: Quotazione), che potrebbe annunciare in settimana una ricapitalizzazione fino a 12 miliardi di sterline, secondo quanto riferito da alcune fonti.

In una nota Morgan Stanley ha definito terminato il periodo di recupero delle borse, che ha portato l'indice paneuropeo FTSEurofirst .FTEU3 a guardagnare circa il 10% dal minimo del 17 marzo.

Intorno alle 16,55 il Ftse 100 .FTSE britannico cede lo 0,28%, il Cac 40 .FCHI francese cede l'1,14% e il Dax .GDAXI tedesco segna un meno 1,06%.

Tra i titoli in evidenza:

* Nel settore bancario cedono terreno in particolare BARCLAYS (BARC.L: Quotazione) (-4,2%), CREDIT AGRICOLE (CAGR.PA: Quotazione) (-3,35%), SOCIETE GENERALE (SOGN.PA: Quotazione) (-2,6%) e HSBC (HSBA.L: Quotazione) (-1,29%). * Dopo un avvio brillante con il titolo in rialzo di oltre il 5%, INFINEON (IFXGn.DE: Quotazione) cede il 4,6%. Questa mattina i trader avevano citato all'origine del movimento l'attesa per risultati positivi dalla trimestrale in agenda oggi. * Il produttore di mappe satellitari TELE ATLAS TA.AS cede oltre il 3% dopo l'annuncio di un calo del fatturato vicino all'8% nel primo trimestre rispetto a un anno fa. Le azioni scambiano a 25,53 euro, ben al di sotto dei 30 euro offerti da TOMTOM (TOM2.AS: Quotazione) nella sua offerta della scorsa estate.

* Balza di oltre il 13% la tlc tedesca QSC (QSCG.DE: Quotazione) toccando i massimi da gennaio, dopo che l'AD della società ha detto in un'intervista che il gruppo ha superato il traguardo di 125.000 nuovi contratti per la banda larga nel primo trimestre.