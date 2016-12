BORSE EUROPA - Indici virano in rialzo, giù banche, ok auto

indici chiusura

alle 16 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.544,08 +0,27 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 887,43 +0,13 831,97

DJ Stoxx banche 186,84 -0,76 149,51

DJ Stoxx oil&gas 309,18 +0,27 264,50

DJ Stoxx tech 179,28 +1,02 152,86 ---------------------------------------------------------------

MILANO, 2 giugno (Reuters) - Le borse europee hanno cambiato direzione, virando al rialzo dopo il dato sulle vendite di case Usa.

Ad aprile, le vendite sono salite del 6,7%, molto più dell'incremento dello 0,5% atteso.

Fra le singole piazze, il Dax tedesco .GDAXI sale di quasi mezzo punto percentuale, la borsa di Parigi .FCHI guadagna lo 0,3% circa e Londra .FTSE scende dello 0,7% circa.

Tra i titoli in evidenza:

* Il paniere delle banche è negativo, con BARCLAYS (BARC.L: Quotazione) che lascia sul terreno quasi il 15% dopo che International Petroleum Investment Company, società che fa capo al governo di Abu Dhabi, ha venduto oltre l'11% del capitale, ricavandone 2,5 miliardi di dollari. Segno meno per gli istituti tedeschi, nella giornata in cui HYPO REAL ESTATE HRXG.DE ha annunciato di aver bisogno di nuove iniezioni di liquidità: DEUTSCHE BANK (DBKGn.DE: Quotazione) arretra di oltre il 3%. In controtendenza DEXIA (DEXI.BR: Quotazione): oltre +8% dopo che Deutsche Bank ne ha alzato il rating a "buy" da "hold".

* Prosegue il rally dell'automotive , conseguenza del salvataggio pilotato di General Motors (GM.N: Quotazione). VOLKSWAGEN (VOWG.DE: Quotazione) balza di oltre l'11%: i trader indicano motivazioni varie, qualcuno parla di ricoperture, altri citano i benefici della prospettiva dell'ingresso di un investitore mediorientale in PORSCHE (PSHG_p.DE: Quotazione), che sale del 5% circa. Per quanto riguarda Porsche, Unicredit ne ha incrementato il rating a "buy" da "hold".

* Prese di beneficio fra le società minerarie , mentre un altro comparto ciclico, quello delle costruzioni , è moderatamente positivo, con HEIDELBERGCEMENT (HEIG.DE: Quotazione) che avanza di oltre sei punti percentuali dopo che due banker hanno detto a Reuters che i creditori della società tedesca si sono dati una settimana di tempo in più per approvare il piano di rinegoziazione del debito.

* Nel contesto di un paniere delle società chimiche poco mosso, l'elvetica SYNGENTA SYNN.VX sale di oltre il 2%, grazie a uno studio sul settore di Citigroup che ribadisce l'indicazione di Syngenta come titolo preferito.

* Complessivamente male le holding finanziarie , ma LSE (LSE.L: Quotazione) guadagna oltre il 3% grazie alla promozione di Goldman Sachs a "buy" da "neutral".

* Farmaceutici al palo, ma la danese GENMAB (GEN.CO: Quotazione) balza di oltre il 10% dopo che la Fda ha approvato Arzerra, farmaco per la cura della leucemia.

* ABB ABBN.VX sale del 3% circa, dopo la decisione di tagliare dipendenti e di introdurre lavoro part-time per combattere la recessione, ha scritto il Sonntag.

* Assicurativi poco mossi, ma AXA (AXAF.PA: Quotazione) avanza di oltre il 2% nella giornata in cui Exane ne ha aumentato l'obiettivo di prezzo del 21%.

* Male i media , con WPP (WPP.L: Quotazione) che lascia sul terreno oltre il 3% dopo aver reso noto che nei primi quattro mesi dell'anno i ricavi sono inferiori al budget.

* Segno meno per il paniere energetico , con la spagnola GAMESA (GAM.MC: Quotazione) che cade di oltre otto punti percentuali sulla notizia che IBERDROLA (IBE.MC: Quotazione) ne ha collocato il 10% del capitale a un prezzo che i trader giudicano basso.

* Giornata in lettera per le società legate ai viaggi e al tempo libero . RYANAIR (RYA.I: Quotazione) perde oltre il 2% dopo aver chiuso il primo bilancio in perdita della sua storia e aver fornito un outlook deludente.

* Nel quadro di un paniere del retail poco mosso, KINGFISHER (KGF.L: Quotazione) sale di oltre il 5% dopo dati migliori delle previsioni, con un balzo del 40% dell'utile del trimestre.