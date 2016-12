BORSE EUROPA - Indici deboli, male Nestlé, forte Novartis

indici chiusura

alle 9,50 var% 2007 --------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 3.804,14 -0,12 4.395,61 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.324,58 -0,1 1.506,61 DJ Stoxx banche 371,27 +0,53 424,26 DJ Stoxx oil&gas 404,01 -0,04 442,02 DJ stoxx tech 234,01 +0,2 304,27 ---------------------------------------------------------------

FRANCOFORTE, 21 aprile (Reuters) - Le borse europee, leggermente deboli, si prendono una pausa dopo la corsa della scorsa settimana, in particolare di venerdì, con Novartis ben impostata che consente di contrastare le vendite di Nestlé e delle banche.

Venerdì l'indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 era salito del 2,4% toccando la migliore chiusura degli ultimi dieci giorni grazie alla riconquistata forza dei bancari.

Poco prima delle 10 sui singoli mercati europei il Ftse 100 .FTSE britannico sale dello 0,36%, il Cac 40 .FCHI francese cede lo 0,17% e il Dax .GDAXI tedesco segna un meno 0,1%.

Tra i titoli in evidenza:

* NOVARTIS NOVN.VX balza di oltre il 5%. Il secondo gruppo farmaceutico europeo ha riportato utili trimestrali migliori delle attese, in aumento del 10% a 2,31 miliardi, grazie alle vendite di vaccini e al dollaro debole.

* NESTLE' NESN.VX perde l'1,5% circa. Il maggiore gruppo alimentare al mondo ha annunciato vendite nel primo trimestre in miglioramento del 6% a 25,7 miliardi di franchi svizzeri, in linea con le attese, con il dollaro debole che ha eroso i guadagni in volumi e prezzi.

* VERNALIS (VER.L: Quotazione) balza del 17% circa dopo aver concordato un finanziamento da 18,4 milioni di euro con la società di investimento Paul Capital Healthcare.