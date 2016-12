BORSE EUROPA - Indici positivi dopo Ifo tedesco, petroliferi su

indici chiusura

alle 10,00 var% 2007 --------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 3.829,10 +0,18 4.395,61 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.352,03 +0,11 1.506,61 DJ Stoxx banche 350,95 -0,3 424,26 DJ Stoxx oil&gas 452,36 +1,66 442,02 DJ stoxx tech 254,70 +0,05 304,27 ---------------------------------------------------------------

MILANO, 21 maggio (Reuters) - Le borse europee tornano positive dopo l'uscita dell'indice Ifo sul clima economico tedesco, risultato migliore delle aspettative.

Sui listini pesano comunque auto e costruzioni, mentre i minerari vanno lentamente riducendo i guadagni della partenza.

Restano saldamente positivi invece i petroliferi, sostenuti dalla nuova fiammata del Brent a 128,11 dollari al barile.

Alcuni titoli sono scambiati ex dividendo.

Alle 10,00 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 è in lieve rialzo (+0,11% a 1.352,24 punti). Il FTSE 100 .FTSE sale dello 0,68%, il CAC 40 .FCHI dello 0,13% e il DAX .GDAXI dello 0,23%.

Tra i titoli in evidenza:

* Petroliferi in testa al Dj Stoxx con un rialzo dell'1,57%. BP (BP.L: Quotazione), BG BG.L e TOTAL (TOTF.PA: Quotazione) guadagnano ciascuno l'1,87%, il 3,33% e l'1,13%.

* Nel comparto minerario RIO TINTO (RIO.L: Quotazione) avanza dell'1,3%, mentre ANTOFAGASTA (ANTO.L: Quotazione) cede lo 0,4%. In crescita dello 0,7% lo stoxx di settore .

* Tra i bancari (in calo dello 0,48% sul Dj Stoxx), girano in positivo DEUTSCHE BANK (DBKGn.DE: Quotazione) e COMMERZBANK (CBKG.DE: Quotazione), dopo che il ceo di ALLIANZ (ALVG.DE: Quotazione) ha detto che ci sono trattative in corso sul futuro di Dresdner Bank.

* Vendite sulle auto, con l'indice settoriale in calo dell'1%. PORSCHE (PSHG_p.DE: Quotazione) perde il 3% in coda a un downgrade di Merrill Lynch.

* Segno meno anche per i costruttori, tra cui LA FARGE LAFP.PA che negozia ex dividendo (-1%).

* A livello di singoli titoli, si segnala il rally di BUSINESS POST BPG.L, società britannica di consegna pacchi, in rialzo del 10% dopo una buona trimestrale; viceversa, cala a picco FILTRONIC (FTC.L: Quotazione), compagnia di tlc, con un ribasso del 66% in cui va considerato l'effetto dello stacco della cedola.