Borse Europa - Indici positivi, su banche dopo Bank of America

MILANO, 21 luglio (Reuters) - Le piazze europee hanno riassorbito la breve spinta positiva data dall'apertura di Wall Street e adesso sono in territorio sostanzialmente positivo, pur senza brillare.

L'indice che raggruppa i titoli bancari sale di circa l'1% sulla scia dei risultati di Bank of America (BAC.N: Quotazione), che ha registrato degli utili migliori delle attese nel periodo aprile-giugno, sebbene siano stati in calo per il quarto trimestre consecutivo.