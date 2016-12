Borse europee attese in calo su timori recessione negli Usa

LONDRA, 21 gennaio (Reuters) - Le borse europee sono impostate per l'ennessima seduta in calo quest'oggi, sulla scia dei ribassi nei mercati asiatici, penalizzati dai timori di recessione negli Stati Uniti.

I bookmakers scommettono su un avvio per il britannico FTSE 100 .FTSE in calo tra 34 e 52 punti (o l'1%), per il Dax .GDAXI tra 12 e 37 punti (0,5%), per il francese CAC 40 .FCHI tra 20 e 30 punti.