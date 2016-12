BORSE EUROPA - Indici estendono calo con dati Usa su inflazione

indici chiusura

alle 16,00 var % 2007 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 3.757,64 -1,28 4.395,61

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.320,70 -1,34 1.506,61

DJ Stoxx banche 349,08 -1,17 424,26

DJ Stoxx oil&gas 396,63 -1,33 442,02

DJ stoxx tech 272,14 -1,23 304,27 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 20 febbraio (Reuters) - Seduta in flessione per le borse europee, che estendono le perdite della mattinata dopo l'uscita dei dati Usa sull'inflazione, risultata superiore alle stime degli analisti.

Intorno alle 16,00 tra gli indici guida dei vari paesi, il Ftse londinese .FTSE cede l'1,64%, il Cac 40 francese .FCHI perde l'1,72% e il Dax tedesco .GDAXI arretra dell'1,65%.

A livello settoriale mostrano segni di sofferenza i bancari e i petroliferi , che calano rispettivamente dell'1,36% e dell'1,5% sull'indice Stoxx: gli uni scontano il timore di nuove svalutazioni, gli altri il ritracciamento del greggio dopo i massimi di ieri.

Fra i titoli in evidenza:

* Alliance & Leicester ALLL.L perde l'8,52% dopo aver annunciato svalutazioni e avvertito che i costi dei fondi quest'anno saranno superiori di circa 150 milioni di sterline a causa delle difficoltà dei mercati.

* BNP Paribas (BNPP.PA: Quotazione) cala dello 0,30% sulla scia del'annuncio di svalutazioni nei bilanci.

* Tra le altre banche, Hsbc (HSBA.L: Quotazione) è in discesa dell'1,52%, Royal Bank of Scotland (RBS.L: Quotazione) dell'1,84% e Societe Generale (SOGN.PA: Quotazione) del 2,81%.

* Pesanti i telefonici (-1,87% lo stoxx di settore) con Vodafone (VOD.L: Quotazione) in flessione a Londra del 3,77% e Deutsche Telekom (DTEGn.DE: Quotazione) in calo a Francoforte del 2,90%. A spingere gli investitori alle vendite sono i timori per lo scoppio di una guerra dei prezzi tra gli operatori dopo che ieri alcune società Usa hanno annunciato un piano per offrire chiamate illimitate a tariffe fisse.

* Prese di profitto sui petroliferi, all'indomani del picco occato dal greggio a 100 dollari al barile. La transalpina Total (TOTF.PA: Quotazione) cede l'1,46%, la britannica Bp (BP.L: Quotazione) l'1,84% el'anglo-olandese Royal Dutch Shell (RDSa.L: Quotazione) l'1,37%.

* Tra i singoli titoli, il produttore olandese di birra Heineken (HEIN.AS: Quotazione) scivola del 5,81%.