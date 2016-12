BORSE EUROPA - Indici cedono 1% con banche, pesante A&L

indici chiusura

alle 9,50 var % 2007 --------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 3.770,02 -0,93 4.395,61

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.325,01 -0,94 1.506,61

DJ Stoxx banche 350,78 -0,68 424,26

DJ Stoxx oil&gas 396,36 -0,63 442,02

DJ stoxx tech 272,55 -1,03 304,27 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 20 febbraio (Reuters) - Borse europee in calo di oltre l'1% guidate dalle perdite dei bancari, con il britannico Alliance & Leicester ALLL.L in ribasso del 14%.

Intorno alle 9,45 tra gli indici guida dei vari paesi, il Ftse londinese .FTSE cede l'1,05%, il Cac 40 francese .FCHI perde lo 0,84%, il Dax tedesco .GDAXI l'1,08%.

Sui mercati pesa anche l'indiscrezione del Financial Times, secondo cui KKR Financial Holdings KFN.N avrebbe rinviato per la seconda volta pagamenti di debito a causa dei mutui subprime.

Fra i titoli in evidenza:

*Alliance&Leicester ALLL.L perde il 14% circa dopo aver annunciato svalutazioni e avvertito che i costi dei fondi quest'anno saranno superiori di circa 150 milioni di sterline a causa delle difficoltà dei mercati.

*BNP Paribas (BNPP.PA: Quotazione) sale dell'1,2% dopo aver annunciato per il quarto trimestre utili in calo in linea con l'ultima guidance fornita dalla prima banca francese quotata.