Borse europee attese in rialzo grazie a calo petrolio

LONDRA, 20 giugno (Reuters) - Le borse europee sono attese per un'apertura in rialzo grazie al raffreddamento del prezzo del petrolio. Pochi gli spunti invece sul fronte societario e macroeconomico.

Nella City si scommette su un Ftse 100 .FTSE in progresso tra 10 e 16 punti, un Dax .GDAXI in salita tra 24 e 33 punti e un Cac .FCHI in ascesa tra 21 e 25 punti.