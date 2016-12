BORSE EUROPA - Indici in calo, realizzi su minerari, giù Yell

indici chiusura

alle 10,00 var% 2007 --------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 3.847,26 -0,9 4.395,61 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.366,15 -0,88 1.506,61 DJ Stoxx banche 353,34 -1,31 424,26 DJ Stoxx oil&gas 450,15 -0,75 442,02 DJ stoxx tech 258,93 -0,8 304,27 ---------------------------------------------------------------

MILANO, 20 maggio (Reuters) - Seduta in calo per le borse europee che interrompono quattro sessioni al rialzo per colpa dei timori di inflazione scatenati dall'incessante aumento dei prezzi del greggio. Negative le banche e i minerari, colpiti da realizzi dopo i rialzi di ieri.

Alle 10,00 l'indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 dei principali titoli del Vecchio Continente arretra dello 0,88%, mentre il FTSE 100 britannico .FTSE scende dello 0,8%, il CAC 40 francese .FCHI dell'1,01% e il DAX tedesco .GDAXI dello 0,91%.

Tra i titoli in evidenza:

* Nel comparto minerario, ribassi tra 1,7 e 3% per BHP BILLITON (BLT.L: Quotazione), RIO TINTO (RIO.L: Quotazione) e ANGLO AMERICAN (AAL.L: Quotazione). In calo del 2,44% lo stoxx di settore , il peggiore del Dj Stoxx.

* Vendite sulle banche: -1,33%. Fanno peggio dell'indice settoriale COMMERZBANK (CBKG.DE: Quotazione) con un calo del 2,12% e SOCIETE GENERALE (SOGN.PA: Quotazione) in discesa del 2,21%. BARCLAYS (BARC.L: Quotazione) perde l'1,76% sulla notizia di stampa secondo cui starebbe considerando un'offerta per un istituto rivale.

* Cala a picco YELL YELL.L, trascinando con sè tutti gli editoriali (-1,33% lo stoxx). Il titolo della società britannica che pubblica gli elenchi telefonici arretra di oltre il 16% sulla notizia di un dimezzamento del dividendo.

* Pesante EADS EAD.PA dopo che UBS ha tagliato la sua raccomandazione a "sell" da "neutral". La ragione principale, dicono i broker, è che l'euro si indebolirà contro il dollaro. Il gruppo di areonautica e difesa perde il 3,37%, e il 25% dall'inizio dell'anno.

* In un mercato cedente spicca il rialzo di MARKS AND SPENCER (MKS.L: Quotazione), +0,5%, in coda a una trimestrale "piuttosto solida", commentano gli analisti.

* ASTRAZENECA (AZN.L: Quotazione) balza di quasi il 5% sulla notizia che è stata anticipata a oggi l'udienza del processo riguardante il proprio farmaco Seroquel negli Usa.