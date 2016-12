BORSE EUROPA - Indici in calo con banche, pesante Credit Suisse

indici chiusura

alle 9,30 var % 2007 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 3.779,43 -0,41 4.395,61

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.326,65 -0,65 1.506,61

DJ Stoxx banche 348,26 -1,49 424,26

DJ Stoxx oil&gas 395,10 -0,38 442,02

DJ stoxx tech 274,84 -0,72 304,27 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 19 febbraio (Reuters) - Le borse europee si muovono in ribasso nella prima mezz'ora di scambi, dopo il rally della vigilia, con i bancari sotto pressione dopo gli annunci di ulteriori svalutazioni da parte di Credit Suisse CSGN.VX e Barclays (BARC.L: Quotazione).

Un certo sostegno al mercato arriva dai petroliferi, con BP (BP.L: Quotazione) e Total (TOTF.PA: Quotazione) grazie all'andamento al rialzo delle quotazioni del greggio.

Intorno alle 9,30 il Ftse londinese .FTSE cede lo 0,49%, il Dax di Francoforte .GDAXI è piatto, il Cac 40 parigino .FCHI è in calo dello 0,34%.

Tra i titoli in evidenza:

*Barclays (BARC.L: Quotazione) è in ribasso di quasi il 3% dopo aver alzato l'entità delle svalutazioni degli asset a rischio per il 2007 a 1,6 miliardi di sterline (3,1 miliardi di dollari). Il gruppo bancario britannico ha comunque chiuso il 2007 con un utile in linea con le attese degli analisti.

*Pesante anche Credit Suisse CSGN.VX. L'istituto svizzero ha svelato nuove svalutazioni nel settore del credito strutturato per 2,85 miliardi di dollari.