BORSE EUROPA - Indici riducono perdite con avvio positivo Usa

indici chiusura

alle 15,10 var% 2007 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 3.556,58 -0,12 4.395,61

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.239,30 -0,22 1.506,61

DJ Stoxx banche 333,18 +0,69 424,26

DJ Stoxx oil&gas 363,55 -0,66 442,02

DJ stoxx tech 226,33 -3,06 304,27 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 19 marzo (Reuters) - L'azionario europeo riduce le perdite, dopo una breve sortita in territorio positivo, con l'avvio in rialzo di Wall Street dopo i risultati migliori delle attese di Morgan Stanley.

Gli investitori tornano ad acquistare i titoli bancari dopo i recenti ribassi dovuti ai timori sul propagarsi della crisi del credito.

Gira decisamente in positivo BARCLAYS (BARC.L: Quotazione) (+3,82%), mentre HBOS HBOS.L (-2,97%) e ROYAL BANK OF SCOTLAND (RBS.L: Quotazione) (-1,46%) restano negative ma ben sopra i minimi di seduta.

Dimezza le perdite anche SOCIETE GENERALE (SOGN.PA: Quotazione) (-3,90%) stamane molto pesante dopo che BNP PARIBAS (BNPP.PA: Quotazione), che accelera a +7,25%, ha annunciato di aver rinunciato all'ipotesi di lanciare un'offerta.

Tra i titoli in evidenza:

* DEUTSCHE TELEKOM (DTEGn.DE: Quotazione) cede oltre il 7%, dopo aver toccato i minimi dal marzo del 2003, a seguito dell'annuncio che vendite e utili della divisione telefonia fissa scenderanno ulteriormente quest'anno.

* ERICSSON (ERICb.ST: Quotazione) e a ruota NOKIA NOK1V.HE sono deboli dopo che Sony Ericsson, quarto operatore al mondo, ha lanciato un allarme sugli utili ante imposte che potrebbero scendere di oltre la metà nel primo trimestre.

* ANGLO AMERICAN (AAL.L: Quotazione) sale del 2,23% dopo che Deutsche Bank ha alzato il target price a 3.800 pence da 3.710, secondo quanto riferiscono i trader.

* METRO (MEOG.DE: Quotazione), gruppo tedesco attivo nella grande distribuzione, cede l'1,26% dopo che diverse banche d'affari hanno tagliato giudizi e target price. Già ieri il titolo aveva lasciato sul terreno circa il 7% dopo aver deluso il mercato con l'outlook 2008.

* EASYJET (EZJ.L: Quotazione) scivola del 12% dopo aver annunciato che potrebbe non centrare i target di utili per l'anno se i prezzi del carburante per jet non dovessero scendere a breve.

Il titolo ha trascinato al ribasso anche altri del settore come BRITISH AIRWAYS BAY.L o RYANAIR (RYA.I: Quotazione).