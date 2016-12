BORSE EUROPA - Indici in lieve recupero su avvio Usa positivo

indice chiusura

alle 15,45 var % 2006 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx50 .STOXX50E 4.317,38 +0,19 4.119,94

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.485,46 -0,26 1.483,47

DJ Stoxx banche 421,50 -0,37 510,33

DJ Stoxx oil&gas 432,06 +0,13 411,61

DJ stoxx tech 298,10 +0,93 307,69 ---------------------------------------------------------------

MILANO, 19 dicembre (Reuters) - Le borse europee viaggiano in territorio positivo nel primo pomeriggio, aiutate dall'avvio in rialzo di Wall Street e dai risultati dell'iniezione di liquidità da parte delle principali banche centrali per allentare le tensioni sui mercati monetari.

Alle 15,45 l'indice Ftseurof0rst 300 .FTEU3 sale dello 0,12% a 1.491,17 punti.

L'indice Dow Jones settoriale sulle banche arretra dello 0,23% a 422,07 punti, con le banche che restano sotto pressione dopo che Morgan Stanley (MS.N: Quotazione) ha annunciato ingenti perdite, così come 5 miliardi di dollari di investimenti da un fondo del governo cinese.

Il londinese FTSE 100 .FTSE guadagna lo 0,18%, il Dax di Francoforte .GDAXI lo 0,18%, il Cac 40 di Parigi .FCHI lo 0,36%.

Tra i titoli in evidenza:

* Barclays (BARC.L: Quotazione) cede l'1,9% e Ubs UBSN.VX l'1,4%, penalizzati anche oggi dal mercato. Gli investitori restano cauti in attesa dei risultati dell'asta della Fed da 20 miliardi di dollari per stabilizzare il mercato monetario, attesi per le 16,00 italiane.

* Positiva Philips (PHG.AS: Quotazione), in salita del 2,4% sulla scia del piano di buyback.

* Bene anche Morgan Stanley, in crescita dell'1,5%. Attesi i risultati della banca d'affari in giornata. Ieri i risultati del quarto trimestre di Goldman Sachs hanno superato le attese del mercato, ma le azioni hanno perso il 3% sulla scia di un outlook prudente. Oggi il titolo rimbalza lievemente.

* Male Nestlé NESN.VX in calo di circa il 2% penalizzata da una serie di downgrade di broker.