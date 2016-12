Borse Europa, indici in rialzo con minerari e petroliferi

MILANO (Reuters) - Le borse europe ampliano i rialzi nel pomeriggio dopo l'avvio positivo di Wall Street e dopo che il Leading indicator Usa - in frazionale rialzo - ha evidenzato un'economia debole, ma non in recessione.

Un contributo arriva dal comparto energetico e delle materie prime, grazie al continuo rincaro dei prezzi dei metalli e del greggio. Pesanti invece i titoli finanziari.

Alle 16,10 l'indice FTSEurofirst 300 dei principali titoli del Vecchio Continente avanza dello 0,58%, mentre il FTSE 100 britannico sale dello 0,7%, il CAC 40 francese dello 0,74% e il DAX tedesco dello 0,7%.

Tra i titoli in evidenza:

* Nel settore energetico, in luce TOTAL, in rialzo dell'1,9%, E.ON (+3,2%) e BP (+1,1%) sulla scia di un greggio che scambia sopra i 126 dollari al barile.

* Tra i minerari, progressi dal 3% al 7% per KAZAKHMYS, VEDANTA, ANGLO AMERICAN e LONMIN. L'irlandese PROVIDECE RESOURCES sale di oltre il 7% dopo risultati annuali migliori delle attese.

* Acquisti sulla farmaceutica ASTRAZENECA (+3,55% sui massimi da quattro mesi) su voci di mercato di interesse da parte della concorrente Usa Pfizer, riferiscono i trader.

* In calo di oltre il 4% ROYAL BANK OF SCOTLAND, sopra i minimi di seduta, penalizzata da fattori tecnici legati all'aumento di capitale e da una generale disaffezione per il titolo e per l'intero comparto bancario britannico.