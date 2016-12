BORSE EUROPA - Indici in buon rialzo, Citigroup spinge i bancari

indici chiusura

alle 15,35 var% 2007 --------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 3.802,91 +2,09 4.395,61 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.322,13 +2,07 1.506,61 DJ Stoxx banche 368,01 +3,27 424,26 DJ Stoxx oil&gas 403,03 +1,55 442,02 DJ stoxx tech 234,46 +2,32 304,27 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 18 aprile (Reuters) - Le borse europee viaggiano in deciso rialzo nel primo pomeriggio al traino delle banche, incoraggiate dai risultati di Citigroup (C.N: Quotazione), meno brutti di quanto alcuni si aspettassero, che alimentano l'ottimismo sulla ripresa del settore.

Avvio nettamente positivo anche per Wall Street, dove il Dow Jones sale di oltre l'1% e il Nasdaq di oltre il 2%.

Tra le banche BNP Paribas (BNPP.PA: Quotazione) avanza del 3,5%, UBS UBSN.VX del 5%.

Ben intonati i farmaceutici, con Novartis NOVN.VX in progresso del 3,6% dopo un upgrade di Morgan Stanley e Roche ROG.VX a +4% in recupero dopo la recente debolezza.

Intorno alle 15,35 sui singoli mercati europei il Ftse 100 .FTSE britannico sale dell'1,1%, il Cac 40 .FCHI francese dell'1,7% e il Dax .GDAXI tedesco del 2%.

Tra i titoli in evidenza:

* SOCIETE' GENERALE (SOGN.PA: Quotazione) mette a segno un rialzo di oltre il 5% su speculazioni di un rimpasto ai vertici che potrebbe spianare la strada a un takeover sulla banca, colpita a inizio anno da uno scandalo finanziario.

* ROYAL BANK OF SCOTLAND (RBS.L: Quotazione) sale de 3,6%. Secondo una fonte la banca sarebbe sul punto di annunciare un aumento di capitale la prossima settimana, mossa che viene interpretata positivamente dal mercato, in quanto inziativa per migliorare la propria condizione patrimoniale.

* RIO TINTO (RIO.L: Quotazione) cede più del 2%, subendo voci di mercato secondo cui BHP Billiton (BLT.L: Quotazione) non aumenterà l'offerta per la società.

* EMPRESARIA (EMPR.L: Quotazione), società specializzata in ricerca del personale, sale di oltre il 5% grazie a utili lordi e ricavi raddoppiati nell'anno come risultato della strategia di diversificazione a livello internazionale.