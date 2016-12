BORSE EUROPA - Indici deboli, male bancari e petroliferi

indici chiusura

alle 10,00 var % 2006 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx50 .STOXX50E 4.046,81 -0,47 4.119,94

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.367,37 -0,51 1.483,47

DJ Stoxx banche 374,09 -1,43 510,33

DJ Stoxx oil&gas 395,93 -0,41 411,61

DJ stoxx tech 271,00 -0,05 307,69 ---------------------------------------------------------------

MILANO, 18 gennaio (Reuters) - Le borse europee si muovono debolmente, proseguendo la scia di sedute negative del 2008, con i timori di recessione negli Usa che penalizzano i titoli bancari e quelli petroliferi, anche se voci di acquisizioni sostengono i minerari.

Poco prima delle 10 l'indice Ftse 100 .FTSE cede lo 0,31%, il Cac 40 .FCHI perde lo 0,31% mentre il tedesco Dax .GDAXI è in calo dello 0,43%.

I mercati europei sono negativi nonostante il recupero di alcune piazze asiatiche, tra cui Tokyo, grazie all'attesa di un pacchetto di misure a sostegno dell'economia Usa.

BP (BP.L: Quotazione) e Royal Dutch Shell (RDSa.L: Quotazione) perdono meno di un punto percentuale a causa di un petrolio intorno a 90 dollari al barile. La lettera colpisce anche i bancari Royal Bank of Scotland (RBS.L: Quotazione), Barclays (BARC.L: Quotazione), Santander (SAN.MC: Quotazione) e Ing ING.AS con ribassi intorno a 1-2%.

WestLB ha tagliato il target price di Nokia NOK1.VE a 24,2 da 26,2 euro confermando la raccomandazione "hold". Il titolo cede un punto percentuale. Merrill Lynch ha rivisto al ribasso il prezzo obiettivo di Infineon (IFXGn.DE: Quotazione) a 8,8 da 10,10 euro tenendo il giudizio "buy". Il titolo perde lo 0,6%.

Tra i titoli in evidenza:

*Nota positiva dal minerario Rio Tinto (RIO.L: Quotazione), in rialzo del 2%, su voci di una possibile offerta migliorativa da parte di BHP Billiton (BLT.L: Quotazione). Entrambe le società non hanno commentato.

*Cede il 7% circa il produttore di birra danese Carlsberg (CARLb.CO: Quotazione). Il mercato teme un pagamento eccessivo per l'offerta congiunta insieme ad Heineken (HEIN.AS: Quotazione) da 800 pence per azione per la britannica Scottish&Newscastle SCTN.L.

*Rimbalzo del 17% per SCi Entertainment SEG.L, dal minimo cinque anni della vigilia, dopo che il produttore di giochi informatici ha promosso Phil Rogers da responsabile finanza ad AD, dopo l'uscita dal gruppo del precedente AD e di altri due senior manager.