Borse Europa - Indici limano rialzi dopo apertura Wall Street

alle 16,00 var% 2007 --------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 3.294,25 +1,18 3.711,03 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.156,81 +0,90 1.314,42 DJ Stoxx banche 284,63 +3,53 337,67 DJ Stoxx oil&gas 366,21 -0,02 435,73 DJ stoxx tech 231,87 +1,61 249,25 ---------------------------------------------------------------

MILANO, 18 luglio (Reuters) - La partenza incerta di Wall Street smorza gli entusiasmi dell'Europa per la trimestrale di Citigroup (C.N: Quotazione), risultata superiore alle attese di mercato, e frena la corsa degli indici del Vecchio continente, che, sulla scia della banca Usa, erano girati in positivo dopo una mattinata passata per lo più in rosso.

L'istituto di credito americano, che ha riportato nel secondo trimestre una perdita inferiore alle attese di 2,5 miliardi di dollari, sostiene l'indice paneuropeo delle banche in rialzo del 3,49%, in cima ai comparti del DJ Stoxx.

Positivi anche gli assicurativi , che guadagnano il 3,12%, così come le società di servizi finanziari in progresso del 2,8%.

Intorno alle 16,00 il Ftseurofirst 300, paniere dei principali indici europei, sale dello 0,9%. L'indice inglese FTSE .FTSE guadagna l'1,16%, il tedesco Dax .GDAXI l'1,41% e il francese Cac 40 .FCHI lo 0,94%.

Tra i titoli in evidenza:

* EAG EAG.L, azienda specializzata nel collaudo di semiconduttori e pannelli solari, guadagna il 77,50% dopo che due società si sono dette interessate alla sua acquisizione. La prima, Eag Inc (Eagi), ha annunciato un'offerta di 110 centesimi di sterlina in contanti su tutto il capitale di Eag. La seconda, la californiana Svtc, ha detto di considerare una controfferta.

* Rialzi tra il 10 e il 6% per ROYAL BANK OF SCOTLAND (RBS.L: Quotazione), BARCLAYS (BARC.L: Quotazione) e UBS UBSN.VX grazie all'effetto traino di Citigroup, che ha in parte fatto dimenticare la deludente trimestrale di Merrill Lynch MER.N.

* Seduta propizia per le società dell'hi-tech , che continuano a cavalcare l'onda rialzista provocata dalla buona trimestrale di ieri di NOKIA NOK1V.HE. La tedesca dei semiconduttori INFINEON (IFXGn.DE: Quotazione) avanza di oltre cinque punti percentuali, l'italo-francese STM (STM.PA: Quotazione) di quasi il 3%.

* All'interno del comparto si muove più lentamente ERICSSON (ERICb.ST: Quotazione). La società svedese di cellulari limita i rialzi sotto l'1% dopo che la joint-venture Sony Ericsson ha annunciato una perdita operativa di 2 milioni di euro nel secondo trimestre a fronte di un'attesa di un utile di 2 milioni.

* L'OREAL (OREP.PA: Quotazione) cede il 3,21%, dopo che la società francese specializzata in prodotti di bellezza ha annunciato un taglio delle prospettive di crescita per l'intero 2008, perché colpita da un calo dei consumi in Europa nel secondo trimestre.

* A risentire della flessione della concorrente sono anche le omologhe RECKITT BENCKISER (RB.L: Quotazione), HENKEL (HNKG_p.DE: Quotazione) e BEIERSDORF (BEIG.DE: Quotazione) in calo del 2,85%, del 2,81%, del 5%.