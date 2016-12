Borse europee attese in calo su timori recessione negli Usa

LONDRA, 18 gennaio (Reuters) - Le borse europee sono impostate per l'ennessima seduta in calo sui timori di recessione negli Stati Uniti.

I bookmakers scommettono su un avvio per il britannico FTSE 100 .FTSE in calo tra 32 e 45 punti, per il Dax .GDAXI> tra 25 e 38 punti, per il francese CAC 40 .FCHI tra 22 punti in ribasso e 3 punti in positivo.