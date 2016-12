Borse Europa - Indici incerti, tengono banche, giù minerari

indici chiusura

alle 10,00 var% 2007 --------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 3.254,86 -0,04 3.711,03 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.141,72 -0,40 1.314,42 DJ Stoxx banche 276,61 +0,61 337,67 DJ Stoxx oil&gas 363,25 -0,81 435,73 DJ stoxx tech 229,89 +0,69 249,25 ---------------------------------------------------------------

MILANO, 18 luglio (Reuters) - Le piazze europee hanno un andamento incerto influenzato dai deludenti risultati annunciati ieri sera da Merrill Lynch MER.N, mentre il prezzo del greggio nella sessione di ieri è sceso sotto i 130 dollari a barile per assestarsi ora intorno ai 131 dollari.

In forte calo l'indice che raggruppa i titoli minerari , che perde il 2,6%, con l'eccezione di ANTOFAGASTA (ANTO.L: Quotazione). Stamattina la Cina ha diffuso i dati sulla produzione di carbone e acciaio di giugno, salite rispettivamente del 17,3% e 10,2% su base annua.

L'entusiasmo del settore finanziario, che aveva chiuso brillantemente la sessione di ieri grazie ai risultati di JP Morgan (JPM.N: Quotazione), è stato ridimensionato da quelli di Merrill. Oggi sono attesi i risultati del trimestre di Citigroup (C.N: Quotazione).

Secondo gli analisti i risultati delle banche non sono stati così brutti come si temeva, nonostante Merrill, grazie anche al sollievo dovuto al calo del prezzo del greggio.

"E' difficile riuscire a dedurre un quadro generale sulla base dei risultati delle banche, ma si potrebbe dire che sono più rassicuranti rispetto al contrario", ha detto Thierry Lacraz, capo strategist alla banca svizzera Pictet.

"Quelli di Citigroup saranno risultati chiave perchè con tutta probabilità sono quelli più esposti tra le altre banche ad asset rischiosi", ha aggiunto.

A livello macro è una giornata tranquilla: sono attesi i dati sulla bilancia commerciale della zona euro di maggio, con un deficit atteso pari a 1 miliardo di euro (ore 11,00).

Intorno alle 10,00 l'indice inglese FTSE .FTSE perde lo 0,18%, il tedesco Dax .GDAXI guadagna lo 0,18% e il francese Cac 40 .FCHI scende dello 0,25%.

Tra i titoli in evidenza:

* L'OREAL (OREP.PA: Quotazione) perde il 6,86%, dopo che la società francese specializzata in prodotti di bellezza ha annunciato un taglio delle prospettive di crescita per l'intero 2008, perché colpita da un calo dei consumi in Europa nel secondo trimestre.

* La catena internazionale di supermercati AHOLD AHLN.AS cala del 6,84%, per riflesso della sua rivale belga DELHAIZE DELB.BR ha tagliato le stime dei suoi profitti per il 2008, crollando del 16,22%.

* Bene i tecnologici sulla scia dei risultati di NOKIA NOK1V.HE, che ieri ha diffuso i risultati trimestrali che sono piaciuti, in aumento dell'1,76%. Sopra l'1% anche ERICSSON (ERICb.ST: Quotazione), INFINEON (IFXGn.DE: Quotazione) e STMICROELECTRONICS (STM.PA: Quotazione).

* Tra le banche, continua il rally di NATIXIS (CNAT.PA: Quotazione), dopo che ieri ha annunciato un aumento di capitale da 3,7 miliardi di euro, che sale del 5,4%. Bene anche ROYAL BANK OF SCOTLAND (RBS.L: Quotazione), BNP PARIBAS (BNPP.PA: Quotazione), SWEDBANK (SWEDa.ST: Quotazione), COMMERZBANK (CBKG.DE: Quotazione), LLOYDS TSB (LLOY.L: Quotazione), tutte in progresso. Territorio negativo, ma con perdite contenute per ALLIED IRISH BANK (ALBK.I: Quotazione), HBOS HBOS.L, BARCLAYS (BARC.L: Quotazione) - che ha annunciato i risultati dell'aumento di capitale, in gran parte sottoscritto da fondi sovrani - DEUTSCHE BANK (DBKGn.DE: Quotazione) e FORTIS FOR.AS.

* ANTOFAGASTA (ANTO.L: Quotazione) guadagna il 3,6%, ignorando le difficoltà del settore minerario dopo che Ubs ha alzato il suo rating a "buy" da "neutral". Male nel complesso le altre società minerarie con la BHP BILLITON (BLT.L: Quotazione), la ACELORMITTAL MTP.PA e la RIO TINTO (RIO.L: Quotazione) sono in calo di oltre il 2%.