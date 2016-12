PUNTO 1 - Borse europee pesanti in avvio, affondano le banche

(Aggiunge dettagli e aggiorna quotazioni)

indici chiusura

alle 9,50 var% 2007 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 3.457,88 -3,05 4.395,61

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.218,82 -2,88 1.506,61

DJ Stoxx banche 316,72 -4,55 424,26

DJ Stoxx oil&gas 368,79 -1,90 442,02

DJ stoxx tech 226,19 -3,90 304,27 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 17 marzo (Reuters) - Le vendite si abbattono sulle borse europee, trascinate dai titoli bancari e da Siemens, con i mercati costretti a fare conti con un intervento d'emergenza della Fed sul tasso di sconto e con la crisi del colosso Bear Stearns, finito nel mirino di JP Morgan.

L'acquisizione di Bear Stearns "non è una buona notizia per le imprese, nè per chi ci lavora, ma doveva accadere perchè la Fed non può continuare a sostenere le banche. E' inevitabile che scorra il sangue e questo è un esempio", dice Justin Urquhait di 7 Investment Management.

Alle 9,50 l'indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 perde il 2,88% a 1.219,65 punti. Sui singoli mercati il Ftse 100 .FTSE perde il 2,1%, il Cac 40 .FCHI il 2,56%, il Dax .GDAXI il 3,1%.

Tra i titoli in evidenza:

* La peggior performance del DJ Stoxx è quella delle banche, in calo del 4,7% .

Tra i principali istituti di credito europei, Bnp Paribas (BNPP.PA: Quotazione) cede oltre il 5%, SocGen (SOGN.PA: Quotazione) il 7,3%, Credit Agricole (CAGR.PA: Quotazione) il 4%.

Rbs (RBS.L: Quotazione) lascia sul terreno più del 7%, Barclays (BARC.L: Quotazione) poco meno, Deutsche Bank (DBKGn.DE: Quotazione) quasi il 4%.

* Crolla del 12% il gruppo di engineering Siemens (SIEGn.DE: Quotazione) dopo aver lanciato un profit warning. La società ha detto di aspettarsi un impatto negativo sugli utili per circa 900 milioni di euro nel trimestre in corso.

* Balza del 12% British Energy BGY.L, che ha in corso trattative che potrebbero portare a un'alleanza o a un'offerta.