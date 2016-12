Borse Europa, indici positivi, brillano le banche su scia Usa

indici chiusura

alle 10,00 var% 2007 --------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 3.216,48 +1,31 3.711,03 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.133,22 +1,55 1.314,42 DJ Stoxx banche 269,04 +3,43 337,67 DJ Stoxx oil&gas 363,13 +0,77 435,73 DJ stoxx tech 219,45 +1,46 249,25 ---------------------------------------------------------------

MILANO, 17 luglio (Reuters) - Le principali piazze europee hanno aperto positivamente sulla scia del rally dei finanziari americani - dopo risultati migliori delle attese di Wells Fargo (WFC.N: Quotazione) - e delle piazze asiatiche tranne la Cina.

Brilla l'indice dei titoli finanziari che rimbalza del 3,43%, mentre gli investitori tengono gli occhi puntati sui risultati trimestrali attesi più tardi in giornata di JPMorgan Chase (JPM.N: Quotazione) e Merrill Lynch MER.N per avere altri segnali sulla crisi del credito.

"Anche se spuntano qua e là sorprese positive, questo non significa che la crisi finanziaria sia finita. Potremmo vedere un rimbalzo tecnico nel breve periodo, ma da punto di vista macro, questa è un'altra storia", ha detto Yann Lepape, capo strategist delle macro globali alla Oddo Securities a Parigi.

A livello macro sono attesi i dati Eurostat del settore edilizio Ue a maggio. Sono previste inoltre le aste di titoli di stato degli Stati Uniti (17,00 ora italiana), della Francia e della Spagna.

Intorno alle 10,00 l'indice inglese FTSE .FTSE sale dell'1,62%, il tedesco Dax .GDAXI dell'1% e il francese Cac 40 .FCHI dell'1,39%.

Tra i titoli in evidenza:

* NATIXIS (CNAT.PA: Quotazione) è in progresso del 6,68%, dopo aver aperto in rialzo del 10%. Ieri sera la quarta banca francese ha annunciato un aumento di capitale per 3,7 miliardi di euro per rinforzarsi rispetto alla crisi finanziaria, fatto giudicato dagli analisti meno peggiore delle previsioni.

* Tra le altre banche, SWEDBANK (SWEDa.ST: Quotazione) guadagna il 13,24%, mentre ALLIED IRISH BANK (ALBK.I: Quotazione), ANGLO IRISH BANK ANGL.I e ROYAL BANK OF SCOTLAND (RBS.L: Quotazione), tutte in rialzo oltre tra il 7% e il 9%.

* ESSILOR (ESSI.PA: Quotazione) perde oltre il 10%. La società leader al mondo per la produzione di lenti per gli occhiali ha annunciato i risultati del primo semestre, che il mercato ha trovato deludenti perché inferiori alle previsioni, nel quale ha le vendite sono salite del 2,9% pari a 1,52 miliardi di euro a fronte di un consensus di 1,53 miliardi di euro.

* La utility FENOSA UNF.MC e la società di costruzioni ACS (ACS.MC: Quotazione) salgono rispettivamente dell'1,07% e del 7,09%, dopo che Acs ha annunciato di aver intenzione di vendere la sua quota in Fenosa, pari al 45,3%, a IBERDROLA (IBE.MC: Quotazione), che in base alla legge spagnola dovrà fare un'Opa totalitaria.

* VOLKSWAGEN (VOWG.DE: Quotazione) perde oltre il 2%, dopo aver annunciato di aver ricevuto l'autorizzazione necessaria per arrivare a detenere il 68,6% dei diritti di voto SCANIA SCVb.ST, cosa che conta di realizzare entro il 22 luglio.