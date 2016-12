Borse europee attese in calo in avvio

PARIGI, 17 dicembre (Reuters) - Per le borse europee ci si aspetta un ritracciamento, oggi, sulla scia del calo dei mercati Usa e asiatici dopo che i dati sull'inflazione Usa hanno smorzato le attese di un altro taglio dei tassi da parte della Fed.

I bookmaker finanziari, o spread better, si aspettano che il FTSE 100 .FTSE apra in calo tra 77 e 94 punti, pari a circa l'1,4%, che il DAX .GDAXI ceda in avvio tra 95 e 109 punti (intorno all'1,3%) e che il CAC 40 .FCHI scenda di 68-90 punti (-1,5%).